Детали десантной операции ВСУ на левобережье Днепра

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская армия отвоевала территорию на левом берегу Днепра в Херсонской области. О том, чем это обернется в ближайшей перспективе, и как десантировавшимся через Днепр морпехам помогут американские ракеты ATACMS — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Десант на левом берегу. В чем особенность на этот раз

Линия фронта на Херсонском направлении еще в конце прошлого года стабилизировалась по руслу Днепра. Правый берег контролировали Силы обороны Украины, левый — оккупанты. Но вскоре украинские подразделения начали предпринимать попытки захвата небольших плацдармов за пределами подконтрольной территории.

Читайте также:

Сначала речь шла только об островах в устье Днепра, которые были серой зоной. Впоследствии стало известно о попытках десанта на небольшие плацдармы в районе Антоновского моста (на левобережной части). Но все это было довольно скромно, в отличие от нынешней ситуации.

То, что десант украинских морпехов в районе села Песчановка значительно серьезнее предыдущих попыток, фактически признали и российские оккупанты. Они нанесли ракетно-бомбовый удар в этот район — контролируемую ими территорию Херсонской области. Совершенно очевидно, что это невозможность справиться с подразделениями Сил обороны Украины наземными средствами.

А это, в свою очередь, сулит российскому оккупационному контингенту в Херсонской области невеселое будущее. Ибо целый комплекс разных факторов складывается откровенно неблагоприятным для россиян образом. О них Новини.LIVE и поговорили и известным военным экспертом Дмитрием Снегиревым.

Причем здесь ATACMS и Мелитополь.

Положение российских войск на левобережной части Херсонской области с самого начала было шатким. После начала летнего контрнаступления Сил обороны Украины на южном фронте, конкретно — на Мелитопольском и Бердянском направлениях, это придало оккупантам серьезные трудности.

Пути для переброски живой силы, оружия и боеприпасов в Херсонскую область у россиян ровно два. Первый — это путь через Крым и Керченский мост. Но, как показала практика, эта логистическая артерия уязвима — и чем дальше, тем сильнее. Украина получает все больше дальнобойных ракет, вскоре Воздушные силы ВСУ могут использовать самолеты F-16. Все это делает судьбу Крымского моста печальной.

Остается сухопутный коридор через Мелитополь-Бердянск-Мариуполь. Но продвижение украинских войск на юг, к побережью Азовского моря, получение дальнобойных ракет, которые добивают до Бердянска и Приморска — означает по меньшей мере огневой контроль над этим коридором. Поэтому процесс снабжения необходимыми ресурсами на левобережье Днепра в Херсонской области серьезно усложняется.

Ракеты, в частности, ATACMS, которые уже показали свою эффективность (ударом, кстати, именно по аэродрому в Бердянске), сыграют еще одну важную роль в судьбе херсонской группировки оккупантов. Дело в том, что база прикрывающей это направление российской авиации расположена в Джанкое на севере Крыма. Но ATACMS могут долететь до этой локации. И, скорее всего, скоро мы увидим это.

Поэтому, подчеркнул Дмитрий Снегирев, все это вместе с десантом на левобережье Днепра вполне может обернуться для оккупантов необходимостью демонстрировать очередной "жест доброй воли" — то есть, иначе говоря, бежать или в Крым, или на восток, в район Мариуполя.

Стоит ли ждать очередного теракта от оккупантов

Но после предстоящей потери россиянами контроля над Херсонской областью может возникнуть другая проблема уже для украинцев. Эта проблема — вероятность теракта на химзаводе "Крымский титан" в Армянске, на перешейке, соединяющем материк с Крымским полуостровом.

Некоторое время назад россияне пугали Украину и мир возможностью такого теракта. После чего надолго тема взрыва на заводе в Армянске отошла на задний план. Но после того, как оккупационный контингент покинет Юг Украины, агрессоров ничего не будет сдерживать для того, чтобы устроить террористический акт на "Крымском титане".

Поэтому, подчеркнул Снегирев, вероятность взрыва на химзаводе продолжает оставаться высокой. А для Украины важно не допустить этого теракта как с военной, так и с гуманитарной и экологической точек зрения. Все уже увидели, чем обернулся теракт на Каховской ГЭС, на что способны представители страны-агрессора на территории, которую публично даже считают "своей". Поэтому взрыв на "Крымском титане" необходимо сделать невозможным.

И для этого, по мнению эксперта, нужно по меньшей мере создать соответствующий информационный фон, который бы сделал эту российскую идею утратившей смысл. Но для этого нужно победить оккупантов в Херсонской области и уничтожить их или вытеснить в Крым, где они рано или поздно окажутся в ловушке — после окончательного уничтожения Керченского моста.