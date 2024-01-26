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Для чого окупанти взялися масово перевіряти лічильники людей у Бердянську, — місцева влада

26 січня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Для чого окупанти взялися масово перевіряти лічильники людей у Бердянську, — місцева влада
Перевірка лічильників. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У тимчасово окупованому Бердянську розпочалися масові перевірки лічильників, які є обовʼязковими для всіх містян. Таким чином окупанти дізнаються, хто проживає у квартирі, а також зароблять додаткові кошти на місцевих. 

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. 

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Масові перевірки лічильників у Бердянську

Мешканці Бердянську нині стикнулися з новою проблемою від окупаційної влади — обовʼязковою повіркою та заміною лічильників води та електроенергії.

"Сьогодні вони під егідою заміни або повірки лічильників намагаються перевірити, хто живе в квартирах, з одного боку, з іншого — повіривши ці лічильники, відповідно заробляти гроші на мешканцях, на тарифах, на оплатах оцих всіх послуг", — розповів пан Дудукалов. 

Оскільки ця територія є глибоко дотаційною та не збирає податків, окупантам не вистачає грошей останнім часом. Тож, у такий спосіб вони наповнюють бюджет. 

"Через це вони намагаються наповнювати свої якісь бюджети, якісь організовувати надходження саме за участю цивільного населення, обкладаючи його всіма можливими й неможливими тарифами, послугами, які вони можуть не отримувати, але сьогодні зобовʼязані. Там постановка питання така — або ви займаєтесь лічильниками, сплачуєте всі послуги, або виселяєтесь", — повідомив заступник голови райради. 

Нагадаємо, що в окупованій Новій Каховці останнім часом стало набагато більше російських військових. Більшість з них — молоді хлопці. 

комунальні послуги
Бердянськ
Запорізька область
окупанти
окупація
лічильники

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