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Зачем оккупанты взялись массово проверять счетчики людей в Бердянске, — местные власти

26 января 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Зачем оккупанты взялись массово проверять счетчики людей в Бердянске, — местные власти
Проверка счетчиков. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Во временно оккупированном Бердянске начались массовые проверки счетчиков, обязательных для всех горожан. Таким образом оккупанты узнают, кто проживает в квартире, а также заработают дополнительные средства на местных.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Массовые проверки счетчиков в Бердянске

Жители Бердянска сейчас столкнулись с новой проблемой от оккупационных властей — обязательной поверкой и заменой счетчиков воды и электроэнергии.

"Сегодня они под эгидой замены или поверки счетчиков пытаются проверить, кто живет в квартирах, с одной стороны, с другой — поверив эти счетчики, соответственно зарабатывать деньги на жильцах, на тарифах, на оплатах этих всех услуг", — рассказал Дудукалов.

Поскольку эта территория глубоко дотационна и не собирает налогов, оккупантам не хватает денег в последнее время. Поэтому таким образом они наполняют бюджет.

"По этой причине они пытаются наполнять свои какие-то бюджеты, какие-то организовывать поступления именно с участием гражданского населения, облагая его всеми возможными и невозможными тарифами, услугами, которые они могут не получать, но сегодня обязаны. Там постановка вопроса такая — или вы занимаетесь счетчиками, платите все услуги, или выселяетесь", — сообщил заместитель председателя райсовета.

Напомним, что в это время в оккупированной Новой Каховке в последнее время стало гораздо больше российских военных. Большинство из них — молодые парни.

коммунальные услуги
Бердянск
Запорожская область
оккупанты
оккупация
счетчики

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