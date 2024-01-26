Зачем оккупанты взялись массово проверять счетчики людей в Бердянске, — местные власти

Проверка счетчиков. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Бердянске начались массовые проверки счетчиков, обязательных для всех горожан. Таким образом оккупанты узнают, кто проживает в квартире, а также заработают дополнительные средства на местных.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов.

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Жители Бердянска сейчас столкнулись с новой проблемой от оккупационных властей — обязательной поверкой и заменой счетчиков воды и электроэнергии.

"Сегодня они под эгидой замены или поверки счетчиков пытаются проверить, кто живет в квартирах, с одной стороны, с другой — поверив эти счетчики, соответственно зарабатывать деньги на жильцах, на тарифах, на оплатах этих всех услуг", — рассказал Дудукалов.

Поскольку эта территория глубоко дотационна и не собирает налогов, оккупантам не хватает денег в последнее время. Поэтому таким образом они наполняют бюджет.

"По этой причине они пытаются наполнять свои какие-то бюджеты, какие-то организовывать поступления именно с участием гражданского населения, облагая его всеми возможными и невозможными тарифами, услугами, которые они могут не получать, но сегодня обязаны. Там постановка вопроса такая — или вы занимаетесь счетчиками, платите все услуги, или выселяетесь", — сообщил заместитель председателя райсовета.

Напомним, что в это время в оккупированной Новой Каховке в последнее время стало гораздо больше российских военных. Большинство из них — молодые парни.