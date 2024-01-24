У Новій Каховці з початку 2024 стало в рази більше російських військових, — мер міста

Російський військовий. Фото: google.com

У Новій Каховці після Нового року відбулась ротація — у місто прибуло набагато більше військових, більшість з них — молоді хлопці. Місцеві повідомляють, що ті часто пиячать та бʼються між собою.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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У місто після Нового року заїхало дуже багато російських військових. Місцеві нарікають, що такої кількості раніше не було.

"Там вони, наприклад, на проспекті Дніпровському позаймали всі квартири. І там десь хтось пішов перевірити чи їхню квартиру не забрали, то кажуть, що всі пʼють, бʼються між собою", — розповів мер Нової Каховки.

До того ж, більшість хлопців, за свідченнями місцевих є доволі молодими за віком.

Також у місті постійно чути, як росіяни ведуть вогонь проти ЗСУ.

"Через місто постійно у бік Кринок летить. Чутно вистріли, чи це гарматні постріли, чи це Гради, чи вертольоти/літаки долітають до території з боку Чернянки. І на той бік, на правий, обстріли ведуть постійно", — повідомив Володимир Коваленко.

Найбільше на постійні військові дії окупантів нарікають мешканці таких населених пунктів як Обривка, Маслівка, Тополівка, а також Піщане, де серед ночі на вулиці виїздять танки, ведуть години півтори обстріл, а потім знову ховаються.

Нагадаємо, обстріли у Новій Каховці активно лунають від початку 2024 року. На початку січня навіть зникав звʼязок та світло.