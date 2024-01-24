В Новой Каховке с начала 2024 года стало в разы больше российских военных, — мэр города

Российский военный. Фото: google.com

В Новой Каховке после Нового года произошла ротация — в город прибыло гораздо больше военных, большинство из них — молодые парни. Местные сообщают, что те часто пьют и дерутся между собой.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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В город после Нового года въехало огромное количество российских военных. Местные сетуют, что такого количества раньше не было.

"Там они, например на проспекте Днепровском, заняли все квартиры. И там где-то кто-то пошел проверить, не забрали ли их квартиру, то говорят, что все пьют, дерутся между собой", — рассказал мэр Новой Каховки.

К тому же, большинство ребят, по свидетельствам местных, довольно молодые по возрасту.

Также в городе постоянно слышно, как россияне ведут огонь против ВСУ.

"Через город постоянно в сторону Крынок летит. Слышны выстрелы, то ли это пушечные выстрелы, то ли Грады, или вертолеты/самолеты долетают до территории со стороны Чернянки. И на ту сторону, на правую, обстрелы ведут постоянно", — сообщил Владимир Коваленко.

Больше всего на постоянные военные действия оккупантов жалуются жители таких населенных пунктов, как Обрывка, Масловка, Тополевка, а также Песчаное, где ночью на улицы выезжают танки, ведут часа полтора обстрел, а затем снова прячутся.

Напомним, обстрелы в Новой Каховке активно раздаются с начала 2024 года. В начале января даже исчезала связь и свет.