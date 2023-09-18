До боїв у Бахмуті РФ залучала не один підрозділ ПДВ, деякі з них все ще не вивели, — ІSW

Бійці ПДВ. Ілюстративне фото: росЗМІ

До операції в Бахмуті РФ залучила підрозділи принаймні однієї дивізії Повітряно-десантних військ (ПДВ). Підрозділи 31-ї окремої десантно-штурмової бригади були розгорнуті, ймовірно, з лінії Сватове-Кремінна не пізніше 14 травня 2023 року для того, аби завадити наступу ЗСУ.

Про це інформує ISW.

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Що відомо про залучення ВДВ у Бахмуті

Як повідомляє Інститут дослідження війни, у Бахмуті РФ залучила підрозділи принаймні однієї дивізії Повітряно-десантних військ (ПДВ) і закріпила їх біля населеного пункту влітку 2022 року. Колишній російський офіцер Ігор Гіркін заявляв, що частини 106-ї повітряно-десантної дивізії діяли в Бахмуті ще в червні 2022 року. До того ж 137-й повітряно-десантний полк 106-ї повітряно-десантної дивізії діяв разом із силами Вагнера з "початку" штурму Бахмута. Генштаб України повідомляв, що станом на 14 вересня 2022 року під Бахмутом вже діяли підрозділи 137-го полку ВДВ.

"Російські військові направили підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії для посилення наступу групи Вагнера в Бахмуті не пізніше грудня 2022 року. Бойові відеозаписи, опубліковані в грудні 2022 року та січні 2023 року, показують, що ймовірні частини 106-ї повітряно-десантної дивізії беруть участь у боях у Бахмуті", — інформує ISW.

Російський мілблогер повідомив, що 27 грудня 2022 року невідомі сили ПДВ проводили спільні дії з ПВК "Вагнер" в районі Бахмута. Міноборони Росії підтвердило участь ПДВ РФ у битві за Бахмут — у тому числі частини 106-ї повітряно-десантної дивізії — у січні 2023 року.

Темп бойових дій у Бахмуті знизився у квітні та на початку травня 2023 року, коли російські війська завершили захоплення міста. Фінансист групи Вагнера Євген Пригожин оголосив про перемогу в Бахмуті 20 травня та повідомив про намір вивести війська Вагнера з міста 25 травня.

"До і під час цього перехідного періоду до Бахмута було розгорнуто додаткові сили ПДВ. Некролог російського солдата підтверджує, що підрозділи 31-ї окремої десантно-штурмової бригади були розгорнуті до Бахмута, ймовірно, з лінії Сватове-Кремінна — не пізніше 14 травня 2023 року. Розрізнені невеликі підрозділи 98-ї дивізії ПДВ діяли поблизу Вугледара Донецької області та Діброви Луганської області станом на травень 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Підрозділи 11-ї та 83-ї окремих десантно-штурмових бригад, ймовірно, були розгорнуті в Бахмуті приблизно в цей час, і їхня участь у бойових діях підтверили в червні та липні 2023 р.

Українські війська почали контрнаступальні операції майже відразу після відходу Вагнера з Бахмута, що змусило росіян зберегти сили ПДВ, які вже там, і розгорнути додаткові підкріплення. До липня 2023 року російські військові залучили до оборони міста частини 11-ї, 31-ї та 83-ї окремих десантно-штурмових бригад. Також на місці залучали підрозділ спецназу, підпорядкований безпосередньо російському Генштабу.

"Російські військові не розгорнули б і не утримали таку велику кількість сил ПДВ у Бахмуті, якби українські сили не розпочали широкомасштабні та ефективні контрнаступальні операції, які загрожували повернути місто, яке російські війська захопили величезною ціною. Російські джерела приписували підрозділам 98-ї повітряно-десантної дивізії — ймовірно, частинам 217-го повітряно-десантного полку — перемогу над українськими атаками на північному фланзі Бахмута в липні 2023 року", — зазначають в Інституті.

Які підрозділи ПДВ залишаються у Бахмуті

Під час ведення бойових дій України поблизу Бахмута зафіксовано такі підрозділи ПДВ:

обидва маневрених полки 106-ї повітряно-десантної дивізії станом на початок вересня 2023 року, ймовірно, залишаються поблизу Бахмута;

підрозділи 137-го полку були зафіксовані під Бахмутом станом на початок вересня 2023 року;.

на кінець серпня 2023 року під Бахмутом залишалися частини 51-го полку;

один з двох маневрених полків 98-ї повітряно-десантної дивізії, ймовірно, залишався в Бахмуті станом на початок вересня 2023 року;

не виявлено доказів передислокації 217-го полку;

підрозділи 11-ї окремої десантно-штурмової бригади залишалися в районі Бахмута станом на початок вересня 2023 року;

підрозділи 31-ї бригади на початок вересня 2023 року також залишалися в районі Бахмута;

підрозділи 83-ї окремої десантно-штурмової бригади також залишаються на позиціях.

Нагадаємо стало відомо, що успішний контрнаступ ЗСУ змушує росіян змінити тактику.