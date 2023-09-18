К боям в Бахмуте РФ привлекала не одно подразделение ВДВ, некоторые из них все еще не вывели, — ISW
К операции в Бахмуте РФ привлекла подразделения, по крайней мере, одной дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ). Подразделения 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады были развернуты, вероятно, с линии Сватово-Кременная не позднее 14 мая 2023 для того, чтобы помешать наступлению ВСУ.
Об этом информирует ISW.
Что известно о привлечении ВДВ в Бахмуте
Как сообщает Институт исследования войны, в Бахмуте РФ привлекла подразделения по крайней мере одной дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) и закрепила их у населенного пункта летом 2022 года. Бывший российский офицер Игорь Гиркин заявлял, что части 106-й воздушно-десантной дивизии действовали в Бахмуте еще в июне 2022 года. К тому же 137-й воздушно-десантный полк 106-й воздушно-десантной дивизии действовал вместе с силами Вагнера из "начала" штурма Бахмута. Генштаб Украины сообщал, что по состоянию на 14 сентября 2022 года под Бахмутом уже действовали подразделения 137 полка ВДВ.
"Российские военные направили подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии для усиления наступления группы Вагнера в Бахмуте не позднее декабря 2022 года. принимают участие в боях в Бахмуте", — информирует ISW.
Российский милблогер сообщил, что 27 декабря 2022 года неизвестные силы ВДВ проводили совместные действия с ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута. Минобороны России подтвердило участие ВДС РФ в битве за Бахмут — в том числе части 106-й воздушно-десантной дивизии в январе 2023 года.
Темп боевых действий в Бахмуте снизился в апреле и начале мая 2023 года, когда российские войска завершили захват города. Финансист группы Вагнера Евгений Пригожин объявил о победе в Бахмуте 20 мая и сообщил о намерении вывести войска Вагнера из города 25 мая.
"До и во время этого переходного периода в Бахмут были развернуты дополнительные силы ВДВ. Разрозненные небольшие подразделения 98-й дивизии ВДВ действовали вблизи Угледара Донецкой области и Дибровы Луганской области по состоянию на май 2023 года", — говорится в сообщении.
Подразделения 11 и 83 отдельных десантно-штурмовых бригад, вероятно, были развернуты в Бахмуте примерно в это время, и их участие в боевых действиях подтвердили в июне и июле 2023 г.
Украинские войска начали контрнаступательные операции почти сразу после ухода Вагнера из Бахмута, что заставило россиян сохранить силы ВДВ, которые уже там, и развернуть дополнительные подкрепления. е отдельных десантно-штурмовых бригад. Также на месте привлекали подразделение спецназа, подчиненное непосредственно российскому Генштабу.
"Российские военные не развернули бы и не удержали такое большое количество сил ВДВ в Бахмуте, если бы украинские силы не начали широкомасштабные и эффективные контрнаступательные операции, которые угрожали вернуть город, который российские войска захватили огромной ценой. Российские источники приписывали подразделениям 98-й воздушно-дес дивизии — вероятно, частям 217-го воздушно-десантного полка — победу над украинскими атаками на северном фланге Бахмута в июле 2023 года”, — отмечают в Институте.
Какие подразделения остаются в Бахмуте
Во время ведения боевых действий Украины вблизи Бахмута зафиксированы следующие подразделения ВДВ:
- оба маневренных полка 106-й воздушно-десантной дивизии по состоянию на начало сентября 2023 года, вероятно, остаются вблизи Бахмута;
- подразделения 137-го полка были зафиксированы под Бахмутом по состоянию на начало сентября 2023;
- на конец августа 2023 под Бахмутом оставались части 51-го полка;
- один из двух маневренных полков 98-й воздушно-десантной дивизии, вероятно, оставался в Бахмуте на начало сентября 2023 года;
- не обнаружено доказательств передислокации 217 полка;
- подразделения 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оставались в районе Бахмута по состоянию на начало сентября 2023;
- подразделения 31-й бригады на начало сентября 2023 также оставались в районе Бахмута;
- подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады остаются на позициях.
Напомним, что успешное контрнаступление ВСУ заставляет россиян изменить тактику.