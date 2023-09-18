К боям в Бахмуте РФ привлекала не одно подразделение ВДВ, некоторые из них все еще не вывели, — ISW

Бойцы ВДВ. Иллюстративное фото: росСМИ

К операции в Бахмуте РФ привлекла подразделения, по крайней мере, одной дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ). Подразделения 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады были развернуты, вероятно, с линии Сватово-Кременная не позднее 14 мая 2023 для того, чтобы помешать наступлению ВСУ.

Об этом информирует ISW.

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Как сообщает Институт исследования войны, в Бахмуте РФ привлекла подразделения по крайней мере одной дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) и закрепила их у населенного пункта летом 2022 года. Бывший российский офицер Игорь Гиркин заявлял, что части 106-й воздушно-десантной дивизии действовали в Бахмуте еще в июне 2022 года. К тому же 137-й воздушно-десантный полк 106-й воздушно-десантной дивизии действовал вместе с силами Вагнера из "начала" штурма Бахмута. Генштаб Украины сообщал, что по состоянию на 14 сентября 2022 года под Бахмутом уже действовали подразделения 137 полка ВДВ.

"Российские военные направили подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии для усиления наступления группы Вагнера в Бахмуте не позднее декабря 2022 года. принимают участие в боях в Бахмуте", — информирует ISW.

Российский милблогер сообщил, что 27 декабря 2022 года неизвестные силы ВДВ проводили совместные действия с ЧВК "Вагнер" в районе Бахмута. Минобороны России подтвердило участие ВДС РФ в битве за Бахмут — в том числе части 106-й воздушно-десантной дивизии в январе 2023 года.

Темп боевых действий в Бахмуте снизился в апреле и начале мая 2023 года, когда российские войска завершили захват города. Финансист группы Вагнера Евгений Пригожин объявил о победе в Бахмуте 20 мая и сообщил о намерении вывести войска Вагнера из города 25 мая.

"До и во время этого переходного периода в Бахмут были развернуты дополнительные силы ВДВ. Разрозненные небольшие подразделения 98-й дивизии ВДВ действовали вблизи Угледара Донецкой области и Дибровы Луганской области по состоянию на май 2023 года", — говорится в сообщении.

Подразделения 11 и 83 отдельных десантно-штурмовых бригад, вероятно, были развернуты в Бахмуте примерно в это время, и их участие в боевых действиях подтвердили в июне и июле 2023 г.

Украинские войска начали контрнаступательные операции почти сразу после ухода Вагнера из Бахмута, что заставило россиян сохранить силы ВДВ, которые уже там, и развернуть дополнительные подкрепления. е отдельных десантно-штурмовых бригад. Также на месте привлекали подразделение спецназа, подчиненное непосредственно российскому Генштабу.

"Российские военные не развернули бы и не удержали такое большое количество сил ВДВ в Бахмуте, если бы украинские силы не начали широкомасштабные и эффективные контрнаступательные операции, которые угрожали вернуть город, который российские войска захватили огромной ценой. Российские источники приписывали подразделениям 98-й воздушно-дес дивизии — вероятно, частям 217-го воздушно-десантного полка — победу над украинскими атаками на северном фланге Бахмута в июле 2023 года”, — отмечают в Институте.

Какие подразделения остаются в Бахмуте

Во время ведения боевых действий Украины вблизи Бахмута зафиксированы следующие подразделения ВДВ:

оба маневренных полка 106-й воздушно-десантной дивизии по состоянию на начало сентября 2023 года, вероятно, остаются вблизи Бахмута;

подразделения 137-го полка были зафиксированы под Бахмутом по состоянию на начало сентября 2023;

на конец августа 2023 под Бахмутом оставались части 51-го полка;

один из двух маневренных полков 98-й воздушно-десантной дивизии, вероятно, оставался в Бахмуте на начало сентября 2023 года;

не обнаружено доказательств передислокации 217 полка;

подразделения 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оставались в районе Бахмута по состоянию на начало сентября 2023;

подразделения 31-й бригады на начало сентября 2023 также оставались в районе Бахмута;

подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады остаются на позициях.

Напомним, что успешное контрнаступление ВСУ заставляет россиян изменить тактику.