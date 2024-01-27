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До ІТ-коаліції приєдналася ще одна країна, — Міноборони

27 січня 2024 14:54
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До ІТ-коаліції приєдналася ще одна країна, — Міноборони
Заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. Фото: Міноборони
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

До ІТ-коаліції, яка надає підтримку ЗСУ у сфері кібербезпеки, доєдналися Нідерланди та вже зробили внесок у розмірі 10 мільйонів євро. Загалом коаліція нараховує вже 12 країн. 

Про це повідомили в Міністерстві оборони

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Нідерланди доєдналися до ІТ-коаліції

У відомстві повідомили, що на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" до ІТ-коаліції доєдналися Нідерланди. Країна вже зробила внесок у розмірі 10 мільйонів євро. 

"Ціллю IT-коаліції є підтримка Міністерства оборони України та Збройних Сил України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Крім Нідерландів, учасниками ініціативи є ще 11 країн: Україна, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія", — йдеться у повідомленні. 

Заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що технології можуть допомогти перетворити позиційну війну на маневрену, а ІТ-коаліція покликана забезпечити необхідну цифрову основу для розгортання будь-яких нових технологічних рішень.

"Я вдячна партнерам, що продовжують підтримувати нас у кожній сфері, а особливо у IT, кіберзахисті та інноваціях", — наголосила вона. 

Що таке ІТ-коаліція

ІТ-коаліція — це спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Внески в ІТ-коаліцію раніше зробили Естонія (500 тисяч євро) та Люксембург (10 мільйонів євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.

Нагадаємо, наприкінці грудня до ІТ-коаліції та коаліції з розмінування приєдналася Ісландія. Тоді країна оголосила додаткове фінансування обсягом 340 тис. євро через Комплексний пакет допомоги НАТО для закупівлі медичних засобів для України. 

Міноборони
Нідерланди
кібербезпека
війна в Україні

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