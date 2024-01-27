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К ИТ-коалиции присоединилась еще одна страна, — Минобороны

27 января 2024 14:54
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К ИТ-коалиции присоединилась еще одна страна, — Минобороны
Заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. Фото: Минобороны
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

К ИТ-коалиции, оказывающей поддержку ВСУ в сфере кибербезопасности, присоединились Нидерланды и уже внесли взнос в размере 10 миллионов евро. В общей сложности коалиция насчитывает уже 12 стран.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

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Нидерланды присоединились к ИТ-коалиции

В ведомстве сообщили, что на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" к ИТ-коалиции присоединились Нидерланды. Страна уже внесла вклад в размере 10 миллионов евро.

"Целью IT-коалиции является поддержка Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности. Кроме Нидерландов, участниками инициативы являются еще 11 стран: Украина, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург и Япония", — говорится в сообщении.

Заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что технологии могут помочь превратить позиционную войну в маневренную, а ИТ-коалиция призвана обеспечить необходимую цифровую основу для развертывания новых технологических решений.

"Я благодарна партнерам, которые продолжают поддерживать нас в каждой сфере, особенно в IT, киберзащите и инновациях", — подчеркнула она.

Что такое ИТ-коалиция

ИТ-коалиция — это специальная группа государств в рамках Контактной группы по обороне Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга. Взносы в ИТ-коалицию ранее внесли Эстония (500 тысяч евро) и Люксембург (10 миллионов евро). Литва и Латвия также передали материальную помощь в виде лицензий и оборудования.

Напомним, в конце декабря к ИТ-коалиции и коалиции по разминированию присоединилась Исландия. Тогда страна объявила дополнительное финансирование в размере 340 тыс. евро через Комплексный пакет помощи НАТО для закупки медицинских средств для Украины.

Минобороны
Нидерланды
кибербезопасность
война в Украине

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