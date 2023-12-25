Ще одна країна приєднується до IT-коаліції, — Умєров

Ісландські та українські військові на навчаннях з розмінування. Фото: Telegram/ Рустем Умєров

Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні. Йдеться про IT-коаліцію та Коаліцію з розмінування.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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"Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні, — IT-коаліції та Коаліції з розмінування", — написав він.

Як зазначив Умєров, також Ісландія оголосила додаткове фінансування обсягом 340 тис. євро через Комплексний пакет допомоги НАТО для закупівлі медичних засобів для України.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ісландія надавала гуманітарну, економічну та безпекову підтримку Україні здебільшого через міжнародні організації — ООН, Світовий банк, НАТО та інші багатонаціональні форуми.

"Вдячний уряду та народу Ісландії за потужну підтримку. Завдяки нашим партнерам ми зможемо посилити сфери інформаційних технологій, зв'язку та кібербезпеки, а також мати необхідне навчання та обладнання для розмінування", — сказав Умєров.

Як відомо, наразі до складу IT-коаліції входять вісім країн: Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Японія.

Про намір щодо приєднання також оголосили Велика Британія та Італія.

Скриншот допису Рустема Умєрова

Скриншот допису Рустема Умєрова

Нагадаємо, що Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у британсько-українській конференції з оборонної промисловості, яка відбулася у Києві. Він зазначив, що на наступний рік завдання — локалізувати виробництва озброєнь в Україні.

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