Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ще одна країна приєднується до IT-коаліції, — Умєров arrow

Ще одна країна приєднується до IT-коаліції, — Умєров

25 грудня 2023 09:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ще одна країна приєднується до IT-коаліції, — Умєров
Ісландські та українські військові на навчаннях з розмінування. Фото: Telegram/ Рустем Умєров
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні. Йдеться про IT-коаліцію та Коаліцію з розмінування

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Читайте також:

Ісландія приєдналась до підтримки України

"Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні, — IT-коаліції та Коаліції з розмінування", — написав він.

Як зазначив Умєров, також Ісландія оголосила додаткове фінансування обсягом 340 тис. євро через Комплексний пакет допомоги НАТО для закупівлі медичних засобів для України. 

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ісландія надавала гуманітарну, економічну та безпекову підтримку Україні здебільшого через міжнародні організації — ООН, Світовий банк, НАТО та інші багатонаціональні форуми.

"Вдячний уряду та народу Ісландії за потужну підтримку. Завдяки нашим партнерам ми зможемо посилити сфери інформаційних технологій, зв'язку та кібербезпеки, а також мати необхідне навчання та обладнання для розмінування", — сказав Умєров.

Як відомо, наразі до складу IT-коаліції входять вісім країн: Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Японія.

Про намір щодо приєднання також оголосили Велика Британія та Італія.

null
Скриншот допису Рустема Умєрова
null
Скриншот допису Рустема Умєрова

Нагадаємо, що Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у британсько-українській конференції з оборонної промисловості, яка відбулася у Києві. Він зазначив, що на наступний рік завдання — локалізувати виробництва озброєнь в Україні.

Також ми писали, що Федеративна Республіка Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшов, зокрема, й ЗРК Patriot. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі