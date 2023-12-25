Еще одна страна присоединяется к IT-коалиции, – Умеров
Исландия присоединяется к двум коалициям, оказывающим поддержку Украине. Речь идет об IT-коалиции и Коалиции по разминированию.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Исландия присоединилась к поддержке Украины
"Исландия присоединяется к двум коалициям, оказывающим поддержку Украине, — IT-коалиции и Коалиции по разминированию", — написал он.
Как отметил Умеров, также Исландия объявила дополнительное финансирование в размере 340 тыс. евро через Комплексный пакет помощи НАТО для закупки медицинских средств для Украины.
Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Исландия оказывала гуманитарную, экономическую и поддержку безопасности Украины в основном через международные организации — ООН, Всемирный банк, НАТО и другие многонациональные форумы.
"Благодарю правительство и народ Исландии за мощную поддержку. Благодаря нашим партнерам мы сможем усилить сферы информационных технологий, связи и кибербезопасности, а также иметь необходимое обучение и оборудование для разминирования", — сказал Умеров.
Как известно, в настоящее время в состав IT-коалиции входят восемь стран: Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Япония.
О намерении по присоединению также объявили Великобритания и Италия.
Напомним, что Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в состоявшейся в Киеве британско-украинской конференции по оборонной промышленности. Он отметил, что на следующий год задача — локализовать производства вооружений в Украине.
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