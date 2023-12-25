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Еще одна страна присоединяется к IT-коалиции, – Умеров

25 декабря 2023 09:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Еще одна страна присоединяется к IT-коалиции, – Умеров
Исландские и украинские военные на учениях по разминированию. Фото: Telegram/ Рустем Умеров
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Исландия присоединяется к двум коалициям, оказывающим поддержку Украине. Речь идет об IT-коалиции и Коалиции по разминированию.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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"Исландия присоединяется к двум коалициям, оказывающим поддержку Украине, — IT-коалиции и Коалиции по разминированию", — написал он.

Как отметил Умеров, также Исландия объявила дополнительное финансирование в размере 340 тыс. евро через Комплексный пакет помощи НАТО для закупки медицинских средств для Украины.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Исландия оказывала гуманитарную, экономическую и поддержку безопасности Украины в основном через международные организации — ООН, Всемирный банк, НАТО и другие многонациональные форумы.

"Благодарю правительство и народ Исландии за мощную поддержку. Благодаря нашим партнерам мы сможем усилить сферы информационных технологий, связи и кибербезопасности, а также иметь необходимое обучение и оборудование для разминирования", — сказал Умеров.

Как известно, в настоящее время в состав IT-коалиции входят восемь стран: Эстония, Люксембург, Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Япония.

О намерении по присоединению также объявили Великобритания и Италия.

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Скриншот поста Рустема Умерова
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Скриншот поста Рустема Умерова

Напомним, что Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в состоявшейся в Киеве британско-украинской конференции по оборонной промышленности. Он отметил, что на следующий год задача — локализовать производства вооружений в Украине.

Также мы писали, что Федеративной Республикой Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошел, в частности, и ЗРК Patriot.

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