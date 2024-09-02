Курська область — як українські бійці заходили в регіон

Українські військові біля російського кордону. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

З початку операції у Курській області українські військові швидко просунулись та зайняли території з мінімальними втратами. Сили оборони вважають, що такий крок був необхідним, щоб відтягнути резерви росіян з лінії фронту в Україні.

Про це розповів командир десантно-штурмового підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ Сергій, повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Сергій розповів, що подібні операції перш за все потрібні, щоб відтягнути резерви росіян від лінії фронту, де перебувають наші сили. Коли війська РФ відтягнуться, українські бійці зможуть прорватися на тій лінії оборони.

"6 серпня був прорив кордону дружніми підрозділами, потім зайшли ми. Одразу по росіянах "насипала" наша авіація, попрацювала артилерія і танчики. Потім зайшла піхота, зачистила окопи, їхні опорні пункти і вже після цього почали заходити ми", — сказав командир.

За його словами, з першого разу взяти під контроль заплановану ділянку не вийшло, тому українські бійці відійшли на більш вигідні позиції і після цього пішли ще раз, але вже з танком. Так, танк відпрацював, "відкотився" і ворог вже почав здаватися.

Військовий також поділився, що вони нічого не знали про цю операцію. Рядовий склад був доведений до відома про це менш ніж за добу.

"Я вважаю, що операція на рівні КДШВ головнокомандувачем генералом Сирським спланована була дуже якісно і точно. Ми взяли ці рубежі дуже швидко і з мінімальною кількістю втрат. 7 числа ми вже заїхали, і вони почали здаватися. Всі бачать результат, це ляпас — добрячий ляпас ворогу", — підсумував Сергій.