Курская область — как украинские бойцы заходили в регион

Украинские военные возле российской границы. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

С начала операции в Курской области украинские военные быстро продвинулись и заняли территории с минимальными потерями. Силы обороны считают, что такой шаг был необходим, чтобы оттянуть резервы россиян с линии фронта в Украине.

Об этом рассказал командир десантно-штурмового подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ Сергей, сообщает Стратком ВСУ.

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Сергей рассказал, что подобные операции, прежде всего, нужны, чтобы оттянуть резервы россиян от линии фронта, где находятся наши силы. Когда войска РФ оттянутся, украинские бойцы смогут прорваться по той линии обороны.

"6 августа был прорыв границы дружественными подразделениями, потом зашли мы. Сразу по россиянам "насыпала" наша авиация, поработала артиллерия и танчики. Затем зашла пехота, зачистила окопы, их опорные пункты, и уже после этого начали заходить мы", — сказал командир.

По его словам, с первого раза взять под контроль запланированный участок не получилось, поэтому украинские бойцы отошли на более выгодные позиции и после этого пошли еще раз, но уже с танком. Так, танк отработал, "откатился", и враг уже начал сдаваться.

Военный также поделился, что они ничего не знали об этой операции. Рядовой состав был доведен до сведения об этом менее чем за сутки.

"Я считаю, что операция на уровне КДШВ главнокомандующим генералом Сырским спланирована была очень качественно и точно. Мы взяли эти рубежи очень быстро и с минимальным количеством потерь. 7 числа мы уже заехали, и они начали сдаваться. Все видят результат, это пощечина — хорошая пощечина врагу", — подытожил Сергей.