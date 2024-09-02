Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Хорошая пощечина для врага — командир из 80 бригады поделился деталями операции на Курщине arrow

Хорошая пощечина для врага — командир из 80 бригады поделился деталями операции на Курщине

2 сентября 2024 14:12
Катерина Османская - Редактор
Курская область — как украинские бойцы заходили в регион
Украинские военные возле российской границы. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Катерина Османская - Редактор

С начала операции в Курской области украинские военные быстро продвинулись и заняли территории с минимальными потерями. Силы обороны считают, что такой шаг был необходим, чтобы оттянуть резервы россиян с линии фронта в Украине.

Об этом рассказал командир десантно-штурмового подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ Сергей, сообщает Стратком ВСУ.

Читайте также:

Операция на Курщине с точки зрения военных

Сергей рассказал, что подобные операции, прежде всего, нужны, чтобы оттянуть резервы россиян от линии фронта, где находятся наши силы. Когда войска РФ оттянутся, украинские бойцы смогут прорваться по той линии обороны.

"6 августа был прорыв границы дружественными подразделениями, потом зашли мы. Сразу по россиянам "насыпала" наша авиация, поработала артиллерия и танчики. Затем зашла пехота, зачистила окопы, их опорные пункты, и уже после этого начали заходить мы", — сказал командир.

По его словам, с первого раза взять под контроль запланированный участок не получилось, поэтому украинские бойцы отошли на более выгодные позиции и после этого пошли еще раз, но уже с танком. Так, танк отработал, "откатился", и враг уже начал сдаваться.

Военный также поделился, что они ничего не знали об этой операции. Рядовой состав был доведен до сведения об этом менее чем за сутки.

"Я считаю, что операция на уровне КДШВ главнокомандующим генералом Сырским спланирована была очень качественно и точно. Мы взяли эти рубежи очень быстро и с минимальным количеством потерь. 7 числа мы уже заехали, и они начали сдаваться. Все видят результат, это пощечина — хорошая пощечина врагу", — подытожил Сергей.

Также важные новости дня по теме:

украинцы спецоперация военные война в Украине Россия Курская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:44 Часть клиентов Укрпочты будет платить за посылки по-новому — кого коснулось

14:40 В Киеве разоблачили псевдоправоохранителей, которые обманули криптобизнесмена на 250 тысяч долларов

14:36 Реверанс в сторону Китая — Путин сделал неожиданное заявление о своей семье

14:31 Правительство Румынии поддержало передачу системы ПВО Patriot Украине — что дальше

14:26 Сдавал в аренду имущество Минобороны за "откаты" — в Одессе задержали взяточника

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

14:15 Зарплата выше 37 тыс. грн — украинцев без высшего образования приглашают на работу

14:12 Хорошая пощечина для врага — командир из 80 бригады поделился деталями операции на Курщине

14:05 Россия впервые применила нетипичное оружие в атаках на Харьков — что известно

14:00 В Украине начинают массово учить женщин водить грузовики — какие города охватит проект

14:00 В Харькове на пороге ТЦК задержали торговца "белыми" билетами

14:44 Часть клиентов Укрпочты будет платить за посылки по-новому — кого коснулось

14:40 В Киеве разоблачили псевдоправоохранителей, которые обманули криптобизнесмена на 250 тысяч долларов

14:36 Реверанс в сторону Китая — Путин сделал неожиданное заявление о своей семье

14:31 Правительство Румынии поддержало передачу системы ПВО Patriot Украине — что дальше

14:26 Сдавал в аренду имущество Минобороны за "откаты" — в Одессе задержали взяточника

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

14:15 Зарплата выше 37 тыс. грн — украинцев без высшего образования приглашают на работу

14:12 Хорошая пощечина для врага — командир из 80 бригады поделился деталями операции на Курщине

14:05 Россия впервые применила нетипичное оружие в атаках на Харьков — что известно

14:00 В Украине начинают массово учить женщин водить грузовики — какие города охватит проект

14:00 В Харькове на пороге ТЦК задержали торговца "белыми" билетами

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

Text

13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

Text

10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

Text

09:18 Россия нанесла беспрецедентный удар по Киеву — в КГВА раскрыли последствия

Text

08:00 Ракетная атака на Украину и прилет в Киеве — эфир Ранок.LIVE

1 сентября 2024
Text

15:02 Во время войны государство должно контролировать мессенджеры — нардеп о Дурове и Telegram

Text

08:29 Берлинская проинформировала об особенности использования дронов на войне в Украине

31 августа 2024
Text

17:33 Волонтер резко отреагировала на заявления Безуглой касаемо катастрофы F-16

Text

12:45 Журналист Евгений Киселев объяснил, почему дело Павла Дурова вызывает множество вопросов

30 августа 2024
Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования