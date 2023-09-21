Допит Залужного, Наєва та перші арешти: кого звинувачують в окупації Півдня

Російські окупанти в Херсоні. Фото: росЗМІ

Вже півтора року українці ставлять собі запитання, як російські війська так швидко просунулися з Криму до Херсона. В Україні з цього приводу триває розслідування та з'ясовуються усі обставини.

BBC News з'ясувало усю інформацію станом на зараз.

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Як окупували Південь

У перший день війни російські окупанти досить швидко дісталися з Криму на материкову частину України. Вже до опівдня 24 лютого вони проїхали вглиб понад 200 кілометрів і вже були біля Антонівського мосту на підході до Херсона. А за кілька днів захопили територію, більшу за Швейцарію.

Українці обурені, що мости на Чонгарі не підірвали, територію належно не замінували та не підготували належну оборону. Цю не справу не залишили осторонь і розпочали розслідування, аби з'ясувати усі подробиці, а у вузьких політичних колах її називають "справою Залужного".

У військовому керівництві неодноразово коментували швидке просування військ у Херсон в перший день війни. Зокрема, представники Міноборони та Генштабу стверджують, що все замінували, але українським військовим протистояли більші у десятки разів сили росіян. Та й підрив мостів суттєво не змінив би ситуацію.

"Водночас Володимир Зеленський і представники його команди налаштовані більш критично і наполягають на необхідності провести розслідування та встановити винних", — йдеться у повідомленні.

Початок розслідування

Справу про неналежну оборону Херсонської області, що призвело до її швидкої окупації, ДБР відкрило вже на другому місяці війни — у квітні.

Після початку цього розслідування депутати Ради навіть викликали на профільний комітет з цього питання головнокомандувача Валерія Залужного.

"Учасники цієї зустрічі переповідають, що генерал закликав направити всі зусилля на війну та наближення перемоги, оскільки в історії з окупацією Півдня "правда буде у кожного своя"", — йдеться у матеріалі.

Як відомо, спочатку у публічному просторі "здачу Півдня" пов’язували зі зрадниками у спецслужбі – з колишнім начальником ГУ СБУ в Криму Олегом Кулінічем (нібито саме він передав росіянам всі дані про дислокацію військ та інфраструктуру місцевості), а також з ексочільником управління СБУ в Херсонській області Сергієм Криворучком.

Згодом в цій справі з'явилися імена колишніх підлеглих Івана Баканова. Стверджував про цей зв’язок і голова СБУ Василь Малюк.

Хто фігурує у провадженні

До сьогодні ніяких підозр ще не вручено, а по справі відомо небагато, однак журналісти з'ясували, що слідчі вже допитали цілий список генералів та представників військового командування, зокрема:

командувача сил оборони Сергія Наєва,

колишніх командувачів угрупування військ "Південь", зокрема генералів Андрія Ковальчука та Андрія Соколова,

командирів інших військових формувань, що входять до складу цього угруповання,

ексначальника Генштабу Віктора Муженка,

колишнього начальника Генштабу, генерала Руслана Хомчака,

ексголову Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагуту,

екскомандира 59-ї окремої мотопіхотної бригади, яка обороняла Південь, полковника Олександра Виноградова.

Також зазначається, що в рамках розслідування цієї справи слідчі приходили на бесіду до Валерія Залужного, однак офіційного виклику на допит не було.

Згодом у публічному просторі "здачу Півдня" пов’язували зі зрадниками у спецслужбі — колишнім начальником ГУ СБУ в Криму Олегом Кулінічем. І вже в липня 2022 року його затримали. Слідчі заявили, що встановили факти його співпраці з представниками російських спецслужб.

Журналісти підсумували, що з пошуками відповіді на питання, як готувалися до оборони військові, варто ще й аналізувати, як готувалася до війни країна в цілому. Інакше картина буде неповна.

Нагадаємо, декілька днів тому заступник командира ОК "Південь" Андрій Соколов розповів, що підготовку Півдня почали ще задовго до повномасштабного вторгнення РФ. Так, до тренувань залучали не лише бійців, які охороняли межу з Кримом, а й офіцерів штабу.