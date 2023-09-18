Соколов розповів, як ОК "Південь" готувалось до повномасштабного вторгнення
Підготовку ОК "Південь" почало ще задовго до повномасштабного вторгнення РФ. Так, до тренувань залучали не лише бійців, які охороняли межу з Кримом, а й офіцерів штабу.
Про це розповів заступник командира ОК "Південь" Андрій Соколов в інтерв'ю Українській правді.
Що відомо про підготовку півдня до вторгнення
За словами Андрія Соколова, він із першого дня на посаді заступника командира ОК "Південь" почав підготовку до російської ескалації.
"Я спланував планувану підготовку, заняття з 137-мим батільйоном, який на той час виконував завдання по охороні межі з АР Крим", — розповів він.
До того ж Соколов почав готувати і сам штаб до вторгнення.
"Також були сплановані заняття щодо підготовки штабу, який я очолював. Тому що штаб — оперативний склад. він був не постійний. а призначався з офіцерів командування сухопутних військ. Зрозуміло, що це були люди різні. Різної підготовки, різного досвіду, які не мали злагодження. І тому я впровадив і реалізував підготовку в тому числі і штабу нашого угрупування", — пояснив він.
Готувалось командування "Півдня" і до майбутніх операцій.
"Після того, як обстановка почала загострюватися, противник почав концентрувати свої війська на території Криму. В середині січня була проведена взаємодія з тими частинами і підрозділами, які повинні були виконувати завдання щодо оборони півдня. З практичним виходом на місцевість були уточнені межі і задачі і маршрути відходу і оборонні рубежі. Все це було сплановано, проведено", — зазначив Соколов.
За його словами, до вторгнення не встигли лишень провести командне штабне тренування.
"Ну і перед самим вторгненням якраз ми планували проведення командного штабного тренування. Ми його відкладали тому, що обстановка загострювалася. А потім вже з початком вторгнення воно вже зрозуміло було недоречне", — розповів заступник командувача ОК "Південь".
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