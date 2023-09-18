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Соколов розповів, як ОК "Південь" готувалось до повномасштабного вторгнення

18 вересня 2023 13:00
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Валерія Пержун
редактор
Соколов розповів, як ОК "Південь" готувалось до повномасштабного вторгнення
Заступник командира ОК "Південь" Андрій Соколов. Фото: АрміяInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Підготовку ОК "Південь" почало ще задовго до повномасштабного вторгнення РФ. Так, до тренувань залучали не лише бійців, які охороняли межу з Кримом, а й офіцерів штабу.

Про це розповів заступник командира ОК "Південь" Андрій Соколов в інтерв'ю Українській правді

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Що відомо про підготовку півдня до вторгнення

За словами Андрія Соколова, він із першого дня на посаді заступника командира ОК "Південь" почав підготовку до російської ескалації.

"Я спланував планувану підготовку, заняття з 137-мим батільйоном, який на той час виконував завдання по охороні межі з АР Крим", —  розповів він.

До того ж Соколов почав готувати і сам штаб до вторгнення.

"Також були сплановані заняття щодо підготовки штабу, який я очолював. Тому що штаб — оперативний склад. він був не постійний. а призначався з офіцерів командування сухопутних військ. Зрозуміло, що це були люди різні. Різної підготовки, різного досвіду, які не мали злагодження. І тому я впровадив і реалізував підготовку в тому числі і штабу нашого угрупування", — пояснив він.

Готувалось командування "Півдня" і до майбутніх операцій.

"Після того, як обстановка почала загострюватися, противник почав концентрувати свої війська на території Криму. В середині січня була проведена взаємодія з тими частинами і підрозділами, які повинні були виконувати завдання щодо оборони півдня. З практичним виходом на місцевість були уточнені межі і задачі і маршрути відходу і оборонні рубежі. Все це було сплановано, проведено", — зазначив Соколов. 

За його словами, до вторгнення не встигли лишень провести командне штабне тренування. 

"Ну і перед самим вторгненням якраз ми планували проведення командного штабного тренування. Ми його відкладали тому, що обстановка загострювалася. А потім вже з початком вторгнення воно вже зрозуміло було недоречне", — розповів заступник командувача ОК "Південь".     

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, скільки територій звільнили ЗСУ біля Бахмута та на півдні.

Також стало відомо, як ЗСУ використали помилку командування РФ у Бахмуті на свою користь.

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