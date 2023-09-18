Бої за Бахмут: як ЗСУ використали помилку командування РФ у місті на свою користь

Українські військові у Донецькій області. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Упродовж запеклих боїв у Бахмуті Донецької області російське командування постійно залучало елітні підрозділи ПДВ і допустились фатальної помилки. Військові ЗСУ завдали і завдають тривалих тактичних ударів по місту, чим мінусують ворога.

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначають, що після того, як в травні ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про захоплення Бахмута та виведення своїх найманців з міста, бойові позиції зайняли військові Міноборони РФ. Для того, аби далі втримувати Бахмут, російське командування залучало елітні підрозділи ПДВ, однак завдяки регулярним тактичним ударам ЗСУ та контрнаступу, таких підрозділів в Росії значно поменшало.

"Оборонні та контрнаступальні операції України в районі Бахмута з літа 2022 року є оперативно обґрунтованим заходом, який зафіксував велику кількість російської бойової сили, яка в іншому випадку була б доступна для посилення російської оборони на півдні України", — розповідають в ISW.

Аналітики дійшли висновку, що підрозділи двох з чотирьох російських дивізій ПДВ і трьох з чотирьох окремих бригад ПДВ Росії зараз тримають оборону в районі Бахмута. Це значне досягнення України допомогло запобігти створенню Росією великого мобільного оперативного резерву ПДВ, який міг би бути використаний для припинення основного контрнаступу України в Запорізькій області.

"Продовження широкомасштабних контрнаступальних зусиль України навколо Бахмута є необхідним для утримання російських сил у цьому районі, оскільки ймовірна нещодавня передислокація загону однієї окремої бригади ПДВ з-під Бахмута на південь України показує, наскільки росіяни прагнуть відновити бойову міць що там закріплюється український контрнаступ навколо Бахмута", — додали у звіті.

Нагадаємо, 17 вересня, Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Згодом це підтвердив Президент України Володимир Зеленський та подякував захисникам.