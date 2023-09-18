Бои за Бахмут: как ВСУ использовали ошибку командования РФ в городе в свою пользу

Украинские военные в Донецкой области. Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Во время ожесточенных боев в Бахмуте Донецкой области российское командование постоянно привлекало элитные подразделения ВДВ и допустили роковую ошибку. Военные ВСУ нанесли и наносят длительные тактические удары по городу, чем минусуют врага.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что после того, как в мае главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о захвате Бахмута и выводе своих наемников из города, боевые позиции заняли военные Минобороны РФ. Для того чтобы дальше удерживать Бахмут, российское командование привлекало элитные подразделения ВДВ, однако благодаря регулярным тактическим ударам ВСУ и контрнаступления, таких подразделений в России значительно уменьшилось.

"Оборонительные и контрнаступательные операции Украины в районе Бахмута с лета 2022 года являются оперативно обоснованным мероприятием, которое зафиксировало большое количество российской боевой силы, которая в противном случае была бы доступна для усиления российской обороны на юге Украины", — рассказывают в ISW.

Аналитики пришли к выводу, что подразделения двух из четырех российских дивизий ВДВ и трех из четырех отдельных бригад ВДВ России сейчас держат оборону в районе Бахмута. Это значительное достижение Украины помогло предотвратить создание Россией крупного мобильного оперативного резерва ВДВ, который мог бы быть использован для прекращения основного контрнаступления Украины в Запорожской области.

"Продолжение широкомасштабных контрнаступательных усилий Украины вокруг Бахмута необходимо для удержания российских сил в этом районе, поскольку вероятна недавняя передислокация отряда одной отдельной бригады ВДВ из-под Бахмута на юг Украины показывает, насколько россияне стремятся восстановить боевую мощь", — добавили в отчете.

Напомним, 17 сентября, Силы обороны Украины освободили Клищиевку в Донецкой области. Впоследствии это подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский и поблагодарил защитников.