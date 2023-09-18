Соколов рассказал, как ОК "Юг" готовилось к полномасштабному вторжению

Заместитель командира ОК "Юг" Андрей Соколов. Фото: АрмияInform

Подготовку ОК "Юг" приступило еще задолго до полномасштабного вторжения РФ. Так, к тренировкам привлекали не только бойцов, охранявших границу с Крымом, но и офицеров штаба.

Об этом рассказал заместитель командира ОК "Юг" Андрей Соколов в интервью Украинской правде.

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По словам Андрея Соколова, он с первого дня в должности заместителя командира ОК "Юг" начал подготовку к российской эскалации.

"Я спланировал планируемую подготовку, занятия со 137-м батильоном, который в то время выполнял задачи по охране границы с АР Крым", — рассказал он.

К тому же Соколов начал готовить и сам штаб к вторжению.

"Также были спланированы занятия по подготовке штаба, который я возглавлял. Потому что штаб — оперативный состав. он был не постоянен. а назначался из офицеров командования сухопутных войск. Понятно, что это были люди разные. Разной подготовки, разного опыта, которые не имели И поэтому я внедрил и реализовал подготовку в том числе и штаба нашей группировки", — пояснил он.

Готовилось командование "Юга" и к предстоящим операциям.

"После того как обстановка начала обостряться, противник начал концентрировать свои войска на территории Крыма. В середине января было проведено взаимодействие с теми частями и подразделениями, которые должны были выполнять задачи по обороне юга. С практическим выходом на местность были уточнены границы и задачи и маршруты ухода и оборонные рубежи. Все это было спланировано, проведено", — отметил Соколов.

По его словам, до вторжения не успели только провести командную штабную тренировку.

"Ну и перед самым вторжением как раз мы планировали проведение командной штабной тренировки. Мы его откладывали потому, что обстановка обострялась. А потом уже с началом вторжения оно уже понятно было неуместно", — рассказал заместитель командующего ОК "Юг".

Напомним, в Минобороны рассказали, сколько территорий освободили ВСУ возле Бахмута и на юге.

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