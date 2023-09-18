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Скільки територій звільнили ЗСУ біля Бахмута та на півдні: відповідь Міноборони

18 вересня 2023 10:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Скільки територій звільнили ЗСУ біля Бахмута та на півдні: відповідь Міноборони
Боєць ЗСУ у Бахмуті. Фото: REUTERS/Stringer
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Минулого тижня українські війська звільнили 2 кв. км території біля Бахмута. Також було звільнено 5,2 кв. км на південному фронті.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Military Media Center.

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За словами Маляр, спочатку військових дій у цьому районі було звільнено 51 кв. км.

Крім того, на південному фронті за останній тиждень українська армія звільнила ще 5,2 кв. км.

Ганна Маляр наголосила, що військові діють у Мелітопольському напрямку та вже досягли успіхів на півдні та сході Роботиного, звільнивши за тиждень 5,2 кв. км. Загалом на півдні було звільнено понад 260 кв. км.

"Південніше та східніше Роботиного ми мали успіхи й протягом минулого тижня на південному напрямку було звільнено 5,2 кв. км", — сказала Ганна Маляр.

скріншот
Повідомлення Military Media Center. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у неділю, 17 вересня, Сили оборони України звільнили Кліщіївку на Донеччині. Однак, російські вороги намагаються повернути втрачене.

Крім того, бійці полку Калиновського виклали відео нібито зі звільненої Кліщіївки. Пізніше вони назвали помилковою свою публікацію, попросили вибачення та вказали, що бої за село ще продовжуються.

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