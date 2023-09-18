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Сколько территорий освободили ВСУ возле Бахмута и на юге: ответ Минобороны

18 сентября 2023 10:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сколько территорий освободили ВСУ возле Бахмута и на юге: ответ Минобороны
Боец ВСУ в Бахмуте. Фото: REUTERS/Stringer
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На прошлой неделе украинские войска освободили 2 кв. км территории возле Бахмута. Также было освобождено 5,2 кв. км на южном фронте.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Military Media Center.

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По словам Маляр, сначала военных действий в данном районе было освобождено 51 кв. км.

Кроме того, на южном фронте за последнюю неделю украинская армия освободила еще 5,2 кв. км. 

Анна Маляр подчеркнула, что военные действуют в Мелитопольском направлении и уже достигли успехов на юге и востоке Работино, освободив за неделю 5,2 кв. км. В общей сложности на юге было освобождено более 260 кв. км.

"Южнее и восточнее Работино мы имели успехи и в течение прошлой недели на южном направлении было освобождено 5,2 кв. км", — сказала Анна Маляр.

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Сообщение Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, что в воскресенье, 17 сентября, Силы обороны Украины освободили Клещиевку в Донецкой области. Однако российские враги пытаются вернуть утраченное.

Кроме того, бойцы полка Калиновского выложили видео якобы из освобожденной Клещиевки. Позже они назвали ошибочной свою публикацию, извинились и указали, что бои за село еще продолжаются.

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