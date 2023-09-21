Допрос Залужного, Наева и первые аресты: кого обвиняют в оккупации Юга

Российские оккупанты в Херсоне. Фото: росСМИ

Уже полтора года украинцы задают себе вопрос, как российские войска так быстро продвинулись из Крыма в Херсон. В Украине по этому поводу идет расследование и выясняются все обстоятельства.

BBC News выяснило всю информацию по состоянию на данный момент.

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Как оккупировали Юг

В первый день войны российские оккупанты довольно быстро добрались из Крыма на материковую часть Украины. Уже к полудню 24 февраля они проехали вглубь более 200 километров и уже находились у Антоновского моста на подходе к Херсону. А через несколько дней захватили территорию больше Швейцарии.

Украинцы возмущены, что мосты на Чонгаре не взорвали, территорию должным образом не заминировали и не подготовили соответствующую оборону. Это дело не оставили в стороне и начали расследование, чтобы выяснить все подробности, а в узких политических кругах его называют "делом Залужного".

В военном руководстве неоднократно комментировали скорейшее продвижение войск в Херсон в первый день войны. В частности, представители Минобороны и Генштаба утверждают, что все заминировали, но украинским военным противостояли большие в десятки раз силы россиян. Да и подрыв мостов существенно не изменил ситуацию.

"В то же время Владимир Зеленский и представители его команды настроены более критично и настаивают на необходимости провести расследование и установить виновных", — говорится в сообщении.

Начало расследования

Дело о ненадлежащей обороне Херсонской области, повлекшее ее скорую оккупацию, ДБР открыло уже на втором месяце войны — в апреле.

После начала этого расследования депутаты Рады даже вызвали в профильный комитет по этому вопросу главнокомандующего Валерия Залужного.

"Участники этой встречи пересказывают, что генерал призвал направить все усилия на войну и приближение победы, поскольку в истории с оккупацией Юга "правда будет у каждого своя"", — говорится в материале.

Как известно, сначала в публичном пространстве "сдачу Юга" связывали с предателями в спецслужбе – с бывшим начальником ГУ СБУ в Крыму Олегом Кулиничем (якобы именно он передал россиянам все данные о дислокации войск и инфраструктуре местности), а также с экс-главою управления СБУ в Херсонской области Сергеем Криворучко.

Впоследствии по этому делу появились имена бывших подчиненных Ивана Баканова. Утверждал об этой связи и глава СБУ Василий Малюк.

Кто фигурирует в производстве

До сих пор никаких подозрений еще не вручено, а по делу известно немного, однако журналисты выяснили, что следователи уже допросили целый список генералов и представителей военного командования, в частности:

командующего сил обороны Сергея Наева,

бывших командующих группировкой войск "Юг", в том числе генералов Андрея Ковальчука и Андрея Соколова,

командиров других военных формирований, входящих в состав этой группировки,

экс-начальника Генштаба Виктора Муженко,

бывшего начальника Генштаба, генерала Руслана Хомчака,

экс-председателя Херсонской областной военной администрации Геннадия Лагуту,

экс-командира 59-й отдельной мотопехотной бригады, оборонявшего Юг, полковника Александра Виноградова.

Также отмечается, что в рамках расследования этого дела следователи приходили на беседу с Валерием Залужным, однако официального вызова на допрос не было.

Впоследствии в публичном пространстве "сдачу Юга" связывали с предателями в спецслужбе — бывшим начальником ГУ СБУ в Крыму Олегом Кулиничем. И уже в июле 2022 года его задержали. Следователи заявили, что установили факты его сотрудничества с представителями российских спецслужб.

Журналисты подытожили, что с поисками ответа на вопрос, как готовились к обороне военные, следует еще и анализировать, как готовилась к войне страна в целом. Иначе картина будет неполной.

Напомним, несколько дней назад заместитель командира ОК "Юг" Андрей Соколов рассказал, что подготовку Юга начали еще задолго до полномасштабного вторжения РФ. Так, к тренировкам привлекали не только бойцов, охранявших границу с Крымом, но и офицеров штаба.