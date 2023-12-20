Доступ журналістів на фронт — Зеленський анонсував зміни

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни щодо доступу журналістів на лінію фронту. Він наголошує, що освітлення інформації про війну має бути більше.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Зміни підготовлені — інформації про фронт має бути більше. Вдячний усім, хто розуміє важливість цього й допомагає тримати нашу оборону, наші оборонні потреби у фокусі уваги у світі", — сказав він.

Також голова держави підбив підсумки наради з міністром стратегічних галузей промисловості Олександром Камишиним, який координує роботу команди, що займається системою укриттів. Каже: за грудень є хороші результати.

Нагадаємо. що сьогодні Володимир Зеленський прийняв доповіді від військових стосовно ситуації на фронті та від керівників українських спецслужб. Також голова держави розпорядився пришвидшити військову логістику.

Також учора голова держави дав велику підсумкову пресконференцію. На запитання журналістів відповідав дві години. Загалом на подію було акредитовано понад 150 представників медіа, у тому числі й закордонних.