Доступ журналистов на фронт — Зеленский анонсировал изменения

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения доступа журналистов на линию фронта. Он подчеркивает, что освещение информации о войне должно быть больше.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

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"Изменения подготовлены — информации о фронте должно быть больше. Спасибо всем, кто понимает важность этого и помогает держать нашу оборону, наши оборонные потребности в фокусе внимания в мире", — сказал он.

Также глава государства подвел итоги совещания с министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным, координирующим работу команды, занимающейся системой укрытий. Говорит: за декабрь есть хорошие результаты.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский принял доклады от военных по ситуации на фронте и от руководителей украинских спецслужб. Также глава государства распорядился ускорить военную логистику.

Также вчера глава государства дал обширную итоговую пресс-конференцию. На вопросы журналистов отвечал два часа. В общей сложности на событие было аккредитовано более 150 представителей медиа, в том числе и зарубежных.