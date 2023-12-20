Доступ журналистов на фронт — Зеленский анонсировал изменения
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения доступа журналистов на линию фронта. Он подчеркивает, что освещение информации о войне должно быть больше.
Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.
Зеленский анонсировал изменения для журналистов
"Изменения подготовлены — информации о фронте должно быть больше. Спасибо всем, кто понимает важность этого и помогает держать нашу оборону, наши оборонные потребности в фокусе внимания в мире", — сказал он.
Также глава государства подвел итоги совещания с министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным, координирующим работу команды, занимающейся системой укрытий. Говорит: за декабрь есть хорошие результаты.
Напомним, что сегодня Владимир Зеленский принял доклады от военных по ситуации на фронте и от руководителей украинских спецслужб. Также глава государства распорядился ускорить военную логистику.
Также вчера глава государства дал обширную итоговую пресс-конференцию. На вопросы журналистов отвечал два часа. В общей сложности на событие было аккредитовано более 150 представителей медиа, в том числе и зарубежных.
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