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Дронова атака ворога: ППО цієї ночі вдалося знищити 28 "Шахедів"

12 жовтня 2023 07:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дронова атака ворога: ППО цієї ночі вдалося знищити 28 "Шахедів"
Бійці ЗСУ знищують повітряні цілі вночі. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У ніч на 12 жовтня 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed з північного та південного напрямків. А саме: з Бєлгородської області та з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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ППО цієї ночі вдалося знищити 28 "Шахедів"

Повітряні сили України повідомляють, що цієї ночі було знищено 28 Shahed-131/136. Загалом було зафіксовано пуски 33 безпілотників.

"Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України", — йдеться в повідомленні.

ППО цієї ночі знищило 28 дронів

До відбиття повітряної атаки також залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.  

Нагадаємо, після опівночі 12 жовтня з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини вилетіла чергова група ворожих БпЛА. У небезпеці залишається Ізмаїльський район. 

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