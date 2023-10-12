Дронова атака ворога: ППО цієї ночі вдалося знищити 28 "Шахедів"
У ніч на 12 жовтня 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed з північного та південного напрямків. А саме: з Бєлгородської області та з мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
ППО цієї ночі вдалося знищити 28 "Шахедів"
Повітряні сили України повідомляють, що цієї ночі було знищено 28 Shahed-131/136. Загалом було зафіксовано пуски 33 безпілотників.
"Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України", — йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряної атаки також залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, після опівночі 12 жовтня з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини вилетіла чергова група ворожих БпЛА. У небезпеці залишається Ізмаїльський район.