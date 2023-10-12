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Дроновая атака врага: ПВО этой ночью удалось уничтожить 28 "Шахедов"

12 октября 2023 07:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дроновая атака врага: ПВО этой ночью удалось уничтожить 28 "Шахедов"
Бойцы ВСУ уничтожают воздушные цели ночью. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В ночь на 12 октября 2023 года противник атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed с северного и южного направлений. А именно: из Белгородской области и из мыса Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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ПВО этой ночью удалось уничтожить 28 "Шахедов"

Воздушные силы Украины сообщают, что этой ночью было уничтожено 28 Shahed-131/136. В общей сложности были зафиксированы пуски 33 беспилотников.

"Враждебные БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала в по меньшей мере в шести областях Украины", — говорится в сообщении.

ПВО этой ночью уничтожило 28 дронов

К отражению воздушной атаки также были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Напомним, после полуночи 12 октября из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области летела очередная группа вражеских БпЛА. В опасности был Измаильский район.

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