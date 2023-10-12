Дроновая атака врага: ПВО этой ночью удалось уничтожить 28 "Шахедов"
В ночь на 12 октября 2023 года противник атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed с северного и южного направлений. А именно: из Белгородской области и из мыса Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
ПВО этой ночью удалось уничтожить 28 "Шахедов"
Воздушные силы Украины сообщают, что этой ночью было уничтожено 28 Shahed-131/136. В общей сложности были зафиксированы пуски 33 беспилотников.
"Враждебные БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала в по меньшей мере в шести областях Украины", — говорится в сообщении.
К отражению воздушной атаки также были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.
Напомним, после полуночи 12 октября из акватории Черного моря в направлении юга Одесской области летела очередная группа вражеских БпЛА. В опасности был Измаильский район.