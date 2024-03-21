Друга річниця польоту "Азову" в Маріуполь — в полку розповіли деталі героїчної місії

Бійці "Азову" в Маріуполі. Фото: скриншот

Сьогодні 21 березня відзначається друга річниця спецоперації ГУР МО та підрозділами армійської авіації до оточеного Маріуполя. Тоді полк "Азов" доправив оборонцям міста все необхідне обладнання та боєприпаси, евакуювавши поранених військових.

Про деталі тодішньої рятувальної місії розповіли в офіційних соцмережах полку.

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Як повідомляється, на той момент місто перебувало в повному оточенні вже понад три тижні, а іншого шляху не було. Втім, цей єдиний варіант здавався неймовірним, тому аби залишитись непоміченими для ППО противника, гелікоптери Мі-8 йшли на критично малій висоті.

"Відчайдушні українські пілоти щосекунди ризикували своїми життями. Проявлені ними професіоналізм і холоднокровність назавжди ввійдуть у світову історію, як приклад виняткової військової майстерності та самовідданості", — кажуть військові.

Тоді в результаті цієї надскладної операції, як зазначають "азовці", в оточене місто доставили критично важливі медикаменти, боєприпаси та засоби звʼязку, а також евакуювали важкопоранених.

"Сьогодні азовці, яких тоді було врятовано гелікоптерами, знову в строю. Попри все, вони продовжують битися. У памʼять про загиблих побратимів. І заради тих, хто досі знаходиться у полоні", — підсумовують військові, салютуючи льотчикам, які тоді виявили сміливість в допомозі полку.

Нагадаємо, раніше в "Азові" показали ефектні кадри погоні українських дронів-камікадзе за російськими піхотинцями.

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