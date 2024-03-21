Вторая годовщина полета "Азова" в Мариуполь — в полку рассказали детали героической миссии
Сегодня 21 марта отмечается вторая годовщина спецоперации ГУР МО и подразделений армейской авиации в окруженном Мариуполе. Тогда полк "Азов" доставил защитникам города все необходимое оборудование и боеприпасы, эвакуировав раненых военных.
О деталях тогдашней спасательной миссии рассказали в офіциальных соцсетях полка.
Как "азовцы" спасали своих в Мариуполе
Как сообщается, на тот момент город находился в полном окружении уже более трех недель, а другого пути не было. Впрочем, этот единственный вариант казался невероятным, поэтому, чтобы остаться незамеченными для ПВО противника, вертолеты Ми-8 шли на критически малой высоте.
"Отчаянные украинские пилоты ежесекундно рисковали своими жизнями. Проявленные ими профессионализм и хладнокровие навсегда войдут в мировую историю, как пример исключительного военного мастерства и самоотверженности", — говорят военные.
Тогда в результате этой сверхсложной операции, как отмечают "азовцы", в окруженный город доставили критически важные медикаменты, боеприпасы и средства связи, а также эвакуировали тяжелораненых.
"Сегодня азовцы, которые тогда были спасены вертолетами, снова в строю. Несмотря на все, они продолжают драться. В память о погибших собратьях. И ради тех, кто до сих пор находится в плену", — подводят итоги военные, салютуя летчикам, которые тогда проявили смелость в помощи полку.
Напомним, ранее в "Азове" показали эффектные кадры погони украинских дронов-камикадзе за российскими пехотинцами.
А в артиллерийской разведке 12-й бригады спецназначения подразделения показали удивительные кадры работы операторов украинских разведывательных дронов "Фурия" в освобождении Луганской области.
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