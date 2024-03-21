Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Вторая годовщина полета "Азова" в Мариуполь — в полку рассказали детали героической миссии arrow

Вторая годовщина полета "Азова" в Мариуполь — в полку рассказали детали героической миссии

21 марта 2024 21:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Вторая годовщина полета "Азова" в Мариуполь — в полку рассказали детали героической миссии
Бойцы "Азова" в Мариуполе. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодня 21 марта отмечается вторая годовщина спецоперации ГУР МО и подразделений армейской авиации в окруженном Мариуполе. Тогда полк "Азов" доставил защитникам города все необходимое оборудование и боеприпасы, эвакуировав раненых военных.

О деталях тогдашней спасательной миссии рассказали в офіциальных соцсетях полка.

Читайте также:

Как "азовцы" спасали своих в Мариуполе

Как сообщается, на тот момент город находился в полном окружении уже более трех недель, а другого пути не было. Впрочем, этот единственный вариант казался невероятным, поэтому, чтобы остаться незамеченными для ПВО противника, вертолеты Ми-8 шли на критически малой высоте.

"Отчаянные украинские пилоты ежесекундно рисковали своими жизнями. Проявленные ими профессионализм и хладнокровие навсегда войдут в мировую историю, как пример исключительного военного мастерства и самоотверженности", — говорят военные.

Тогда в результате этой сверхсложной операции, как отмечают "азовцы", в окруженный город доставили критически важные медикаменты, боеприпасы и средства связи, а также эвакуировали тяжелораненых.

"Сегодня азовцы, которые тогда были спасены вертолетами, снова в строю. Несмотря на все, они продолжают драться. В память о погибших собратьях. И ради тех, кто до сих пор находится в плену", — подводят итоги военные, салютуя летчикам, которые тогда проявили смелость в помощи полку.

Напомним, ранее в "Азове" показали эффектные кадры погони украинских дронов-камикадзе за российскими пехотинцами.

А в артиллерийской разведке 12-й бригады спецназначения подразделения показали удивительные кадры работы операторов украинских разведывательных дронов "Фурия" в освобождении Луганской области.

Мариуполь
Украина
спецоперация
полк "Азов"
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом