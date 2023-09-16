Друкуватимуть запчастини на полі бою: США передали Україні 3D-принтери
США передали Україні 3D-принтери, здатні друкувати запчастини до техніки на полі бою. Нещодавно завершились навчання з їх використання.
Про це повідомив помічник міністра оборони США Вільям ЛаПлант, пише Голос Америки.
Що відомо про передачу Україні 3D-принтерів із США
Як зазначив помічник міністра оборони США Вільям ЛаПлант, поява цих принтерів змістить баланс на користь українських захисників.
"Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах", — пояснив ЛаПлант.
Як розповів посадовець, ще минулого тижня завершилися навчання з користування новим обладнанням.
"Нарешті минулого місяця ми доставили їм, в Україну, ці промислові 3D-принтери, і минулого тижня завершилось їхнє навчання з роботи з цим принтером", — зазначив посадовець.
Що відомо про використання 3D-принтерів під час війни в Україні
Помічник глави Пентагону повідомив, що після початку російського вторгнення українці почали самостійно друкувати 3D-запчастини.
"На початку українці друкували власні 3D-деталі, не маючи пакетів технічних даних. Знаєте, як кажуть, коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трохи мають значення", — зазначив він.
Нині ж принтери використовуватимуть абсолютно легально.
"Тож ми навели з цим лад, разом з іншими країнами. Тепер вони мають всі пакети технічних даних", — наголосив ЛаПлант.
Нагадаємо, США хочуть виготовити 100 тис. артилерійських снарядів до 2025 року.
Водночас у Байдена впевнені, що рішення про пакет допомоги Україні на 24 млрд доларів буде ухвалено.