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Друкуватимуть запчастини на полі бою: США передали Україні 3D-принтери

16 вересня 2023 14:21
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Друкуватимуть запчастини на полі бою: США передали Україні 3D-принтери
3D-принтер друкує будинок. Ілюстративне фото: Недригайлівська ТГ Сумської обл.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

США передали Україні 3D-принтери, здатні друкувати запчастини до техніки на полі бою. Нещодавно завершились навчання з їх використання. 

Про це повідомив помічник міністра оборони США Вільям ЛаПлант, пише Голос Америки.

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Що відомо про передачу Україні 3D-принтерів із США

Як зазначив помічник міністра оборони США Вільям ЛаПлант, поява цих принтерів змістить баланс на користь українських захисників. 

"Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виготовляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах", — пояснив ЛаПлант.

Як розповів посадовець, ще минулого тижня завершилися навчання з користування новим обладнанням.

"Нарешті минулого місяця ми доставили їм, в Україну, ці промислові 3D-принтери, і минулого тижня завершилось їхнє навчання з роботи з цим принтером", — зазначив посадовець.

Що відомо про використання 3D-принтерів під час війни в Україні

Помічник глави Пентагону повідомив, що після початку російського вторгнення українці почали самостійно друкувати 3D-запчастини. 

"На початку українці друкували власні 3D-деталі, не маючи пакетів технічних даних. Знаєте, як кажуть, коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трохи мають значення", — зазначив він.

Нині ж принтери використовуватимуть абсолютно легально. 

"Тож ми навели з цим лад, разом з іншими країнами. Тепер вони мають всі пакети технічних даних", — наголосив ЛаПлант.

Нагадаємо, США хочуть виготовити 100 тис. артилерійських снарядів до 2025 року.

Водночас у Байдена впевнені, що рішення про пакет допомоги Україні на 24 млрд доларів буде ухвалено.

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