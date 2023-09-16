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Будут печатать запчасти на поле боя: США передали Украине 3D-принтеры

16 сентября 2023 14:21
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Будут печатать запчасти на поле боя: США передали Украине 3D-принтеры
3D-принтер печатает дом. Иллюстративное фото: Недригайловская ТГ Сумской обл.
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

США передали Украине 3D-принтеры, способные печатать запчасти к технике на поле боя. Недавно завершились учения по их использованию.

Об этом сообщил помощник министра обороны США Уильям ЛаПлант, пишет Голос Америки.

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Как отметил помощник министра обороны США Уильям ЛаПлант, появление этих принтеров сместит баланс в пользу украинских защитников.

"Вы можете делать отличные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически изготавливать детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях", — пояснил ЛаПлант.

Как рассказал чиновник, еще на прошлой неделе завершились учения по пользованию новым оборудованием.

"Наконец-то в прошлом месяце мы доставили им, в Украину, эти промышленные 3D-принтеры, и на прошлой неделе завершилось их обучение по работе с этим принтером", — отметил чиновник.

Что известно об использовании 3D-принтеров во время войны в Украине

Помощник главы Пентагона сообщил, что после начала российского вторжения украинцы стали самостоятельно печатать 3D-запчасти.

"Вначале украинцы печатали собственные 3D-детали, не имея пакетов технических данных. Знаете, как говорят, когда твоя страна подвергается экзистенциальной атаке, законы об интеллектуальной собственности лишь немного имеют значение", — отметил он.

Теперь же принтеры будут использовать абсолютно легально.

"Поэтому мы навели с этим порядок, вместе с другими странами. Теперь они имеют все пакеты технических данных", — подчеркнул ЛаПлант.

Напомним, США хотят изготовить 100 тыс. артиллерийских снарядов до 2025 года.

В то же время у Байдена уверены, что решение о пакете помощи Украине на 24 млрд долларов будет принято.

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