У Байдена впевнені, що рішення про пакет допомоги Україні на 24 млрд доларів буде ухвалено

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван. Фото: REUTERS

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван впевнений у тому, що рішення з приводу нового пакету допомоги Україні розміром 24 млрд доларів ухвалять. Наразі в американському Конгресі йдуть дискусії щодо цього питання.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"На основі наших консультацій на Капітолійському пагорбі (в Конгресі США. — Ред.) ми вважаємо, що в обох палатах надалі зберігається потужна двопартійна підтримка щодо продовження фінансування (підтримки України. — Ред.)", — зазначив Салліван.

Він додав, що республіканці й демократи погоджуються, що Сполучені Штати не можуть відмовити від підтримки України в такий критичний момент. Адміністрація вірить, що, попри складні законодавчі процедури, США зможуть і надалі очолювати коаліцію країн, які допомагають Україні.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надання Україні ракетного комплексу ATACMS, до якого Київ уже довгий час виявляв інтерес. Щобільше, Україна може отримати ці ракети вже цієї осені.

Також ми писали, що рішення щодо передавання німецьких ракет Taurus для України може бути ухвалене протягом одного-двох тижнів. Німеччина повинна зважити наслідки кожного свого кроку.

Додамо, що Данія оголосила про надання Україні фінансового пакета у розмірі близько 800 млн євро. Це стає найбільшим зобов'язанням країни з початку війни.