У Байдена уверены, что решение о пакете помощи Украине на 24 млрд долларов будет принято
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уверен в том, что решение по поводу нового пакета помощи Украине в размере 24 млрд долларов примут. Сейчас в американском Конгрессе идут дискуссии по этому вопросу.
Об этом сообщает Укринформ.
США на грани нового пакета помощи Украине
"На основе наших консультаций на Капитолийском холме (в Конгрессе США. — Ред.) мы считаем, что в обеих палатах сохраняется мощная двухпартийная поддержка по продолжению финансирования (поддержки Украины. — Ред.)", — отметил Салливан.
Он добавил, что республиканцы и демократы соглашаются с тем, что Соединенные Штаты не могут отказать от поддержки Украины в такой критический момент. Администрация верит, что, несмотря на сложные законодательные процедуры, США смогут и дальше возглавлять коалицию стран, которые помогают Украине.
Напомним, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине ракетного комплекса ATACMS, к которому Киев уже долгое время проявлял интерес. Более того, Украина может получить эти ракеты уже этой осенью.
Также мы писали, что решение о передаче немецких ракет Taurus для Украины может быть принято в течение одной-двух недель. Германия должна учесть последствия каждого своего шага.
Добавим, что Дания объявила о предоставлении Украине финансового пакета в размере около 800 млн евро. Это становится самым большим обязательством страны с начала войны.