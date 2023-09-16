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У Байдена уверены, что решение о пакете помощи Украине на 24 млрд долларов будет принято

16 сентября 2023 03:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
У Байдена уверены, что решение о пакете помощи Украине на 24 млрд долларов будет принято
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уверен в том, что решение по поводу нового пакета помощи Украине в размере 24 млрд долларов примут. Сейчас в американском Конгрессе идут дискуссии по этому вопросу.

Об этом сообщает Укринформ.

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"На основе наших консультаций на Капитолийском холме (в Конгрессе США. — Ред.) мы считаем, что в обеих палатах сохраняется мощная двухпартийная поддержка по продолжению финансирования (поддержки Украины. — Ред.)", — отметил Салливан.

Он добавил, что республиканцы и демократы соглашаются с тем, что Соединенные Штаты не могут отказать от поддержки Украины в такой критический момент. Администрация верит, что, несмотря на сложные законодательные процедуры, США смогут и дальше возглавлять коалицию стран, которые помогают Украине.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине ракетного комплекса ATACMS, к которому Киев уже долгое время проявлял интерес. Более того, Украина может получить эти ракеты уже этой осенью.

Также мы писали, что решение о передаче немецких ракет Taurus для Украины может быть принято в течение одной-двух недель. Германия должна учесть последствия каждого своего шага.

Добавим, что Дания объявила о предоставлении Украине финансового пакета в размере около 800 млн евро. Это становится самым большим обязательством страны с начала войны.

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