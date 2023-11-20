Дружини окупантів невдоволені відсутністю ротацій — британська розвідка оцінила наслідки протестів

Мітинг дружин мобілізованих в РФ. Фото: росЗМІ

У Москві родичі окупантів почали виходити на мітинги через невдоволення нескінченним перебуванням солдатів на фронті без можливості ротації. Проте російська влада не дозволяє родичам військових об'єднатися у впливову лобістську силу.

Про це повідомляють у Міноборони Великої Британії.

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У розвідці розповіли, що протести в Москві, які провели дружини окупантів — це перша публічна вулична акція протесту росіян після початку війни. Протестувальники зібралися на Театральній площі і розгорнули транспаранти з вимогою відвести своїх чоловіків з передової.

Ще з лютого 2022 року в соцмережах щоденно з’являються приклади російських дружин і матерів, які звертаються в Інтернеті з протестом проти умов служби своїх близьких. Поліція за лічені хвилини розігнала акцію протесту на Театральній площі. Проте миттєва вимога протестувальників примітна.

"Однак законодавство Росії досі не дозволяло родичам військових об’єднатися у впливову лобістську силу, як це робили солдатські матері під час афгано-радянської війни 1980-х років. Очевидно необмежену тривалість бойового розгортання особового складу без ротації все частіше сприймають як нежиттєздатні як самі війська, так і їхні родичі", — зазначають у розвідці.

Нагадаємо, 19 листопада дружини окупантів збирались провести перший узгоджений мітинг із початку війни. Вони вимагають повернути чоловіків з фронту.

Також ми писали, що дружина російського окупанта розповіла про примусову мобілізацію населення РФ. Вона також обговорила схеми щодо ухилення від участі у бойових діях.