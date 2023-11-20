Митинг дружин мобилизованных в РФ. Фото: росСМИ

В Москве родственники оккупантов начали выходить на митинги из-за недовольства бесконечным пребыванием солдат на фронте без возможности ротации. Однако российские власти не разрешают родственникам военных объединиться во влиятельную лоббистскую силу.

Об этом сообщают в Минобороны Великобритании.

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В разведке рассказали, что протесты в Москве, которые провели жены оккупантов — это первая публичная уличная акция протеста россиян после начала войны. Протестующие собрались на Театральной площади и развернули транспаранты с требованием увести своих мужчин из передовой.

Еще с февраля 2022 года в соцсетях ежедневно появляются примеры российских жен и матерей, которые обращаются в Интернете с протестом против условий службы своих близких. Полиция в считанные минуты разогнала акцию протеста на Театральной площади. Однако мгновенное требование протестующих примечательно.

"Однако законодательство России до сих пор не позволяло родственникам военных объединиться во влиятельную лоббистскую силу, как это делали солдатские матери во время афгано-советской войны 1980-х годов. Очевидно неограниченную продолжительность боевого развертывания личного состава без ротации все чаще воспринимают как нежизнеспособные как сами войска, так и их родственники", — отмечают в разведке.

Напомним, 19 ноября супруги оккупантов собирались провести первый согласованный митинг с начала войны. Они требуют вернуть мужчин с фронта.

Также мы писали, что супруга российского оккупанта рассказала о принудительной мобилизации населения РФ. Она также обсудила схемы уклонения от участия в боевых действиях.