Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Жены оккупантов недовольны отсутствием ротаций — британская разведка оценила последствия протестов arrow

Жены оккупантов недовольны отсутствием ротаций — британская разведка оценила последствия протестов

20 ноября 2023 14:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Жены оккупантов недовольны отсутствием ротаций — британская разведка оценила последствия протестов
Митинг дружин мобилизованных в РФ. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Москве родственники оккупантов начали выходить на митинги из-за недовольства бесконечным пребыванием солдат на фронте без возможности ротации. Однако российские власти не разрешают родственникам военных объединиться во влиятельную лоббистскую силу.

Об этом сообщают в Минобороны Великобритании.

Читайте также:

Протест жен оккупантов в Москве: о чем это свидетельствует

В разведке рассказали, что протесты в Москве, которые провели жены оккупантов — это первая публичная уличная акция протеста россиян после начала войны. Протестующие собрались на Театральной площади и развернули транспаранты с требованием увести своих мужчин из передовой.

Еще с февраля 2022 года в соцсетях ежедневно появляются примеры российских жен и матерей, которые обращаются в Интернете с протестом против условий службы своих близких. Полиция в считанные минуты разогнала акцию протеста на Театральной площади. Однако мгновенное требование протестующих примечательно.

"Однако законодательство России до сих пор не позволяло родственникам военных объединиться во влиятельную лоббистскую силу, как это делали солдатские матери во время афгано-советской войны 1980-х годов. Очевидно неограниченную продолжительность боевого развертывания личного состава без ротации все чаще воспринимают как нежизнеспособные как сами войска, так и их родственники", — отмечают в разведке.

Напомним, 19 ноября супруги оккупантов собирались провести первый согласованный митинг с начала войны. Они требуют вернуть мужчин с фронта.

Также мы писали, что супруга российского оккупанта рассказала о принудительной мобилизации населения РФ. Она также обсудила схемы уклонения от участия в боевых действиях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме