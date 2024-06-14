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"Джміль" згорів — на Харківщині нацгвардійці знищили ворожий склад зброї

14 червня 2024 11:21
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Ілля Рябінін
редактор
Нацгвардійці на Харківщині уразили ворожий склад БК — ефектне відео
Пожежа через детонацію термобаричних боєприпасів. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Спецпризначенці "Омега" Національної гвардії України у п'ятницю, 14 червня знищили на Харківщині ворожий польовий склад боєприпасів. Переважну більшість ворожого боєкомплекту складали термобаричні вогнемети "Джміль".

Ефектні кадри ліквідації ворожого схрону показали в офіційних соцмережах підрозділу.

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За підрахунками військовиків спецзагону після обстеження дроном-розвідником місцевості, було уражено:

  • 100 одноразових гранатометів "Муха";
  • боєкомплект до ПТРК "Корнет";
  • фугасний боєкомплект до РПГ-7;
  • різнокаліберні набої;
  • 10 реактивно-термобаричних вогнеметів "Джміль".

Використання дронів на війні — остання інформація

Нагадаємо, українські прикордонники з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вдарили дроном-камікадзе по російському комплексу дальнього спостереження "Муром". 

Також в ЗСУ показали, як завдали удару по ворожій термобаричній РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок".

Крім того, прикордонники завдали ударів по російських окупантах, знищивши склад боєкомплектів ворога, та два укриття.

Україна
боєприпаси
вибух
війна в Україні
дрони
Харківська область
Нацгвардія

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