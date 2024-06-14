Нацгвардійці на Харківщині уразили ворожий склад БК — ефектне відео

Пожежа через детонацію термобаричних боєприпасів. Фото: скриншот

Спецпризначенці "Омега" Національної гвардії України у п'ятницю, 14 червня знищили на Харківщині ворожий польовий склад боєприпасів. Переважну більшість ворожого боєкомплекту складали термобаричні вогнемети "Джміль".

Ефектні кадри ліквідації ворожого схрону показали в офіційних соцмережах підрозділу.

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За підрахунками військовиків спецзагону після обстеження дроном-розвідником місцевості, було уражено:

100 одноразових гранатометів "Муха";

боєкомплект до ПТРК "Корнет";

фугасний боєкомплект до РПГ-7;

різнокаліберні набої;

10 реактивно-термобаричних вогнеметів "Джміль".

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Нагадаємо, українські прикордонники з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вдарили дроном-камікадзе по російському комплексу дальнього спостереження "Муром".

Також в ЗСУ показали, як завдали удару по ворожій термобаричній РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок".

Крім того, прикордонники завдали ударів по російських окупантах, знищивши склад боєкомплектів ворога, та два укриття.