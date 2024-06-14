Нацгвардійці на Харківщині уразили ворожий склад БК — ефектне відео

"Джміль" згорів — на Харківщині нацгвардійці знищили ворожий склад зброї
Спецпризначенці "Омега" Національної гвардії України у п'ятницю, 14 червня знищили на Харківщині ворожий польовий склад боєприпасів. Переважну більшість ворожого боєкомплекту складали термобаричні вогнемети "Джміль".
Ефектні кадри ліквідації ворожого схрону показали в офіційних соцмережах підрозділу.
На Харківщині знищили російський склад боєприпасів
За підрахунками військовиків спецзагону після обстеження дроном-розвідником місцевості, було уражено:
- 100 одноразових гранатометів "Муха";
- боєкомплект до ПТРК "Корнет";
- фугасний боєкомплект до РПГ-7;
- різнокаліберні набої;
- 10 реактивно-термобаричних вогнеметів "Джміль".
Використання дронів на війні — остання інформація
Нагадаємо, українські прикордонники з бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" вдарили дроном-камікадзе по російському комплексу дальнього спостереження "Муром".
Також в ЗСУ показали, як завдали удару по ворожій термобаричній РСЗВ ТОС-1А "Сонцепьок".
Крім того, прикордонники завдали ударів по російських окупантах, знищивши склад боєкомплектів ворога, та два укриття.
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