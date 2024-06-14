Нацгвардейцы в Харьковской области поразили вражеский состав БК — эффектное видео

Пожар из-за детонации термобарических боеприпасов. Фото: скриншот

Спецназовцы "Омега" Национальной гвардии Украины в пятницу, 14 июня, уничтожили на Харьковщине вражеский полевой склад боеприпасов. Подавляющее большинство вражеского боекомплекта составляли термобарические огнеметы "Шмель".

Эффектные кадры ликвидации вражеского тайника показали в официальных соцсетях подразделения.

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По подсчетам военных спецотряда после обследования дроном-разведчиком местности, были поражено:

100 одноразовых гранатометов "Муха";

боекомплект к ПТРК "Корнет";

фугасный боекомплект к РПГ-7;

разнокалиберные патроны;

10 реактивно-термобарических огнеметов "Шмель".

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Напомним, украинские пограничники из Гвардії наступу "Сталевий кордон" ударили дроном-камикадзе по российскому комплексу дальнего наблюдения "Муром".

Также в ВСУ показали, как нанесли удар по вражеской термобарической РСЗО ТОС-1А "Солнцепек".

Кроме того, пограничники нанесли удары по российским оккупантам, уничтожив состав боекомплектов врага и два укрытия.