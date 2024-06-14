Нацгвардейцы в Харьковской области поразили вражеский состав БК — эффектное видео

"Шмель" сгорел — в Харьковской области нацгвардейцы уничтожили вражеский склад оружия
Спецназовцы "Омега" Национальной гвардии Украины в пятницу, 14 июня, уничтожили на Харьковщине вражеский полевой склад боеприпасов. Подавляющее большинство вражеского боекомплекта составляли термобарические огнеметы "Шмель".
Эффектные кадры ликвидации вражеского тайника показали в официальных соцсетях подразделения.
В Харьковской области уничтожили российский склад боеприпасов
По подсчетам военных спецотряда после обследования дроном-разведчиком местности, были поражено:
- 100 одноразовых гранатометов "Муха";
- боекомплект к ПТРК "Корнет";
- фугасный боекомплект к РПГ-7;
- разнокалиберные патроны;
- 10 реактивно-термобарических огнеметов "Шмель".
Использование дронов на войне — последняя информация
Напомним, украинские пограничники из Гвардії наступу "Сталевий кордон" ударили дроном-камикадзе по российскому комплексу дальнего наблюдения "Муром".
Также в ВСУ показали, как нанесли удар по вражеской термобарической РСЗО ТОС-1А "Солнцепек".
Кроме того, пограничники нанесли удары по российским оккупантам, уничтожив состав боекомплектов врага и два укрытия.
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