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"Шмель" сгорел — в Харьковской области нацгвардейцы уничтожили вражеский склад оружия

14 июня 2024 11:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Нацгвардейцы в Харьковской области поразили вражеский состав БК — эффектное видео
Пожар из-за детонации термобарических боеприпасов. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Спецназовцы "Омега" Национальной гвардии Украины в пятницу, 14 июня, уничтожили на Харьковщине вражеский полевой склад боеприпасов. Подавляющее большинство вражеского боекомплекта составляли термобарические огнеметы "Шмель".

Эффектные кадры ликвидации вражеского тайника показали в официальных соцсетях подразделения.

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По подсчетам военных спецотряда после обследования дроном-разведчиком местности, были поражено:

  • 100 одноразовых гранатометов "Муха";
  • боекомплект к ПТРК "Корнет";
  • фугасный боекомплект к РПГ-7;
  • разнокалиберные патроны;
  • 10 реактивно-термобарических огнеметов "Шмель".

Использование дронов на войне — последняя информация

Напомним, украинские пограничники из Гвардії наступу "Сталевий кордон" ударили дроном-камикадзе по российскому комплексу дальнего наблюдения "Муром".

Также в ВСУ показали, как нанесли удар по вражеской термобарической РСЗО ТОС-1А "Солнцепек".

Кроме того, пограничники нанесли удары по российским оккупантам, уничтожив состав боекомплектов врага и два укрытия.

Украина
боеприпасы
взрыв
война в Украине
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Харьковская область
Нацгвардия

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