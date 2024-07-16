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Екскомандир Азова засудив політиків і блогерів, які поширюють пацифізм серед українців

16 липня 2024 08:50
Валерія Барановська - редактор
Пацифізм в Україні — реакція екскомандира Азова
Екскомандир Азова Максим Жорін. Фото: Telegram Максима Жоріна
Валерія Барановська - редактор

Пацифізм під час війни означає допомогу ворогу, а ті, хто закликають до миру, фактично працюють на інтереси Росії. Екскомандир Азова Максим Жорін наголосив на необхідності жорсткішої реакції правоохоронних органів щодо блогерів та політиків, які просувають пацифістські ідеї.

Про це повідомив екскомандир Азова, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін у понеідлок, 15 липня. 

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Жорін підкреслив, що нині пацифізм означає не лише відірваність від світу та нерозуміння подій, а й пряму допомогу Росії у війні з Україною.

"Не можна бути пацифістом в країні, на яку напали. Все просто— ти або бʼєшся, або здаєшся. Якщо ти закликаєш до "аби тільки миру", то працюєш в інтересах ворога. Та й пацифізм в принципі для сучасного світу, який невпинно рухається в сторону глобальних конфліктів та воєн, схожий на передчасне дурне самогубство", — написав екскомандир Азова.

Він також висловив своє ставлення до українських блогерів та політиків, які закликають до пацифізму. Жорін наголосив, що з блогерами, які далекі від війни, мають розмовляти правоохоронні органи, а щодо політиків, таких як Дмитрук і Шевченко, дії мають бути набагато жорсткішими.

"Із слабко розвиненими українськими блогерами, дуже далекими від війни, все ясно.А от щодо ах***вших недополітиків типу Дмитрука і Шевченка дії мають бути набагато жорсткіше", — заявив командир 3-ої штурмової бригади.

Екскомандир Азова також згадав про результати різних соцопитувань, де вказується на ефективність російської пропаганди.

"З населенням потрібно працювати, адже російська пропаганда працює ефективно", — додав Жорін.

Екскомандир Азова засудив політиків і блогерів, які поширюють пацифізм серед українців - фото 1
Допис Жоріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, Максим Жорін відреагував на публікації блогерів, які закликають до "миру за будь-яку ціну". Вони з'явилися у соцмережах після масованого обстрілу Києва 8 липня.

Раніше екскомандир Азова наголошував на тому, що майбутнє нації залежить від позиції кожного. 

війна українці блогери Україна політики війна в Україні Максим Жорін

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