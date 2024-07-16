Пацифизм в Украине — реакция экскомандира Азова

Экс-командир Азова Максим Жорин. Фото: Telegram Максима Жорина

Пацифизм во время войны означает помощь врагу, а призывающие к миру фактически работают на интересы России. Экс-командир Азова Максим Жорин отметил необходимость более жесткой реакции правоохранительных органов относительно блогеров и политиков, продвигающих пацифистские идеи.

Об этом сообщил экс-командир Азова, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в понедельник, 15 июля.

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Жорин подчеркнул, что пацифизм означает не только оторванность от мира и непонимание событий, но и прямую помощь России в войне с Украиной.

"Нельзя быть пацифистом в стране, на которую напали. Все просто — ты либо сражаешься, либо сдаешься. Если ты призываешь к "лишь бы только мира", то работаешь в интересах врага. Да и пацифизм в принципе для современного мира, который неустанно движется в сторону глобальных конфликтов и войн, похож на преждевременное глупое самоубийство", — написал экс-командир Азова.

Он также выразил свое отношение к украинским блогерам и политикам, призывающим к пацифизму. Жорин подчеркнул, что с блогерами, которые далеки от войны, должны разговаривать правоохранительные органы, а в отношении политиков, таких как Дмитрук и Шевченко, действия должны быть гораздо жестче.

"Со слабо развитыми украинскими блогерами, очень далекими от войны, все ясно. А вот относительно ах***вших недополитиков типа Дмитрука и Шевченко действия должны быть гораздо жестче", — заявил командир 3-й штурмовой бригады.

Экс-командир Азова также упомянул о результатах разных соцопросов, где указывается на эффективность российской пропаганды.

"С населением нужно работать, ведь российская пропаганда работает эффективно", — добавил Жорин.

Сообщение Жорина. Фото: скриншот

Напомним, Максим Жорин отреагировал на публикации блогеров, призывающих к "миру любой ценой". Они появились в соцсетях после массированного обстрела Киева 8 июля.

Ранее экс-командир Азова отмечал, что будущее нации зависит от позиции каждого.