Максим Жорін пояснив, від чого залежить майбутнє українців

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: dialog.ua

Екскомандир полку "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін відреагував на слова побратима командира протитанкового батальйону 3-ї ОШБр Олега "Ромаха" Романова в інтерв'ю Армії TV. Він наголосив, що майбутнє нації залежить від позиції кожного.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у неділю, 7 липня.

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"Люди повинні зрозуміти, якщо вони зараз не підуть в армію, то підуть в армію Російської Федерації. Жінки не повинні своїх чоловіків, мами своїх синків, котрі вже дорослі, котрі прожили 30 років життя, навчалися в цій державі, ця держава їм дала все. Хоча всі зараз люблять казати, що держава їм нічого не дала. Держава тобі дала все, друже, візьми до рук зброю і вистріли хоч один патрон в напрямку ворога", — зазначив "Ромаха".

Своєю чергою Жорін схвально висловився щодо слів військового, наголосивши на їх правильності й актуальності.

"Ми живемо у вирішальний для нашої держави час, і від позиції кожного українця залежить майбутнє всієї нації", — пояснив колишній командир "Азову".

Нагадаємо, що на думку Жоріна, псевдовійськових, які показово носять військову форму, треба штрафувати. За його словами, деякі чоловіки, перевдягаючись у форму, дискредитують військо.

Також заступник командира 3-ї ОШБр розповів, як мотивувати військовозобов'язаних до служби в армії. Він наголосив, що з мотивацією можна працювати — про це свідчить досвід Третьої штурмової бригади.

Своєю чергою важливість мотивації у військовозобов'язаних відмітив і український режисер та військовий Олег Сенцов. Він пояснив, що саме мотивація допомагає підготувати ефективних солдатів для поля бою.