Максим Жорин объяснил, от чего зависит будущее украинцев

Экс-командир "Азова" Жорин объяснил, от чего зависит будущее украинцев
Экс-командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отреагировал на слова побратима командира противотанкового батальона 3-й ОШБр Олега "Ромаха" Романова в интервью Армии TV. Он подчеркнул, что будущее нации зависит от позиции каждого.
Об этом Максим Жорин написал в Telegram в воскресенье, 7 июля.
Жорин о будущем украинцев
"Люди должны понять, если они сейчас не пойдут в армию, то пойдут в армию Российской Федерации. Женщины не должны своих мужчин, мамы своих сынков, которые уже взрослые, прожившие 30 лет жизни, учились в этом государстве, это государство им дало все. Хотя все сейчас любят говорить, что государство им ничего не дало. Государство тебе дало все, друг, возьми в руки оружие и выстрели хоть один патрон в направлении врага", — отметил "Ромаха".
В свою очередь Жорин одобрительно высказался по поводу слов военного, отметив их правильность и актуальность.
"Мы живем в решающее для нашего государства время, и от позиции каждого украинца зависит будущее всей нации", — пояснил бывший командир "Азова".
Напомним, что по мнению Жорин, псевдовоенных, показательно носящих военную форму, нужно штрафовать. По его словам, некоторые мужчины, переодеваясь в форму, дискредитируют войско.
Также заместитель командира 3-й ОШБр рассказал, как мотивировать военнообязанных к службе в армии. Он отметил, что с мотивацией можно работать — об этом свидетельствует опыт Третьей штурмовой бригады.
В свою очередь важность мотивации у военнообязанных отметил и украинский режиссер и военный Олег Сенцов. Он объяснил, что именно мотивация помогает подготовить эффективных солдат для поля сражения.
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