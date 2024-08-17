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Екскомандир "Азову" Жорін анонсував важливий захід на допомогу ЗСУ на Закарпатті

17 серпня 2024 07:01
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Благодійний забіг на допомогу ЗСУ в Мукачево — подробиці від Максима Жоріна
Екскомандир "Азову" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Колишній командир полку "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін анонсував благодійний півмарафон, який відбудеться в Мукачеві Закарпатської області 21 вересня. Зібрані гроші віддадуть на ЗСУ.

Про це Максим Жорін повідомив в Telegram у п'ятницю, 16 серпня.

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Анонс благодійного забігу в Мукачево 21 вересня. Фото: t.me/MaksymZhorin 

Благодійний забіг для збору коштів на ЗСУ 

"Єдиний правильний біг на кордоні має лише такий вигляд. Для всіх любителів бігу та охочих зробити хорошу справу й допомогти військовим — 21 вересня у Мукачеві відбудеться благодійний півмарафон. В програмі різні дистанції й навіть забіги для дітей. Маршрут — через туристичні локації та пам’ятки", — зазначив Жорін.

Він додав, що зібрані гроші віддадуть на потреби українських захисників.

Зареєструватись для участі можна за посиланням.

Благодійний півмарафон на Закарпатті
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Максима Жоріна

Нещодавно ексочільник "Азову" заявив, що потреби ЗСУ у снарядах "дуже масштабні". За його словами, з одного боку нестача артилерійських снарядів "підштовхує до пошуку альтернативних шляхів протидії ворогу та його знищення", однак питання нестачі боєприпасів однаково залишається відкритим. 

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ЗСУ гроші благодійність Закарпаття полк "Азов" допомога війна в Україні війна марафон Максим Жорін

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