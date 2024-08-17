Благодійний забіг на допомогу ЗСУ в Мукачево — подробиці від Максима Жоріна

Екскомандир "Азову" Жорін анонсував важливий захід на допомогу ЗСУ на Закарпатті
Колишній командир полку "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін анонсував благодійний півмарафон, який відбудеться в Мукачеві Закарпатської області 21 вересня. Зібрані гроші віддадуть на ЗСУ.
Про це Максим Жорін повідомив в Telegram у п'ятницю, 16 серпня.
Благодійний забіг для збору коштів на ЗСУ
"Єдиний правильний біг на кордоні має лише такий вигляд. Для всіх любителів бігу та охочих зробити хорошу справу й допомогти військовим — 21 вересня у Мукачеві відбудеться благодійний півмарафон. В програмі різні дистанції й навіть забіги для дітей. Маршрут — через туристичні локації та пам’ятки", — зазначив Жорін.
Він додав, що зібрані гроші віддадуть на потреби українських захисників.
Зареєструватись для участі можна за посиланням.
Нещодавно ексочільник "Азову" заявив, що потреби ЗСУ у снарядах "дуже масштабні". За його словами, з одного боку нестача артилерійських снарядів "підштовхує до пошуку альтернативних шляхів протидії ворогу та його знищення", однак питання нестачі боєприпасів однаково залишається відкритим.
Читайте Новини.LIVE!