Благотворительный забег на помощь ВСУ в Мукачево — подробности от Максима Жорина

Экс-командир "Азова" Жорин анонсировал важное мероприятие в помощь ВСУ на Закарпатье
Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин анонсировал благотворительный полумарафон, который состоится в Мукачево Закарпатской области 21 сентября. Собранные деньги отдадут на нужды ВСУ.
Об этом Максим Жорин сообщил в Telegram в пятницу, 16 августа.
Благотворительный забег по сбору средств на ВСУ
"Единственный правильный бег на границе выглядит только так. Для всех любителей бега и желающих сделать хорошее дело и помочь военным — 21 сентября в Мукачево состоится благотворительный полумарафон. В программе разные дистанции и даже забеги для детей. Маршрут — через туристические локации и достопримечательности", — отметил Жорин.
Он добавил, что собранные деньги отдадут на нужды украинских защитников.
Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Недавно экс-командир "Азова" заявил, что потребности ВСУ в снарядах "очень масштабны". По его словам, с одной стороны недостаток артиллерийских снарядов "подталкивает к поиску альтернативных путей противодействия врагу и его уничтожению", однако вопрос нехватки боеприпасов все равно остается открытым.
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