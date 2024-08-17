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Экс-командир "Азова" Жорин анонсировал важное мероприятие в помощь ВСУ на Закарпатье

17 августа 2024 07:01
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Благотворительный забег на помощь ВСУ в Мукачево — подробности от Максима Жорина
Экс-командир "Азова" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин анонсировал благотворительный полумарафон, который состоится в Мукачево Закарпатской области 21 сентября. Собранные деньги отдадут на нужды ВСУ.

Об этом Максим Жорин сообщил в Telegram в пятницу, 16 августа.

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Анонс благотворительного забега в Мукачево 21 сентября. Фото: t.me/MaksymZhorin

Благотворительный забег по сбору средств на ВСУ

"Единственный правильный бег на границе выглядит только так. Для всех любителей бега и желающих сделать хорошее дело и помочь военным — 21 сентября в Мукачево состоится благотворительный полумарафон. В программе разные дистанции и даже забеги для детей. Маршрут — через туристические локации и достопримечательности", — отметил Жорин.

Он добавил, что собранные деньги отдадут на нужды украинских защитников.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Благотворительный полумарафон в Закарпатье
Скриншот сообщения из Telegram-канала Максима Жорина

Недавно экс-командир "Азова" заявил, что потребности ВСУ в снарядах "очень масштабны". По его словам, с одной стороны недостаток артиллерийских снарядов "подталкивает к поиску альтернативных путей противодействия врагу и его уничтожению", однако вопрос нехватки боеприпасов все равно остается открытым.

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