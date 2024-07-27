Якої зброї найбільше бракує ЗСУ на передовій — відповідь Максима Жоріна

Колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Колишній командир полку "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що потреби український військових у снарядах наразі "дуже масштабні". За його словами, цю нестачу не закриває пошук альтернативної протидії російським загарбникам.

Про це Максим Жорін розповів у Telegram у п'ятницю, 27 липня.

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Екскомандир "Азову" зазначив, що з одного боку нестача артилерійських снарядів "підштовхує нас до пошуку альтернативних шляхів протидії ворогу та його знищення", зокрема за допомогою FPV-дронів. Однак питання браку снарядів однаково залишається відкритим.

"Боєприпаси до артилерійських систем — дуже важливий компонент для ведення бойових дій. Набагато легше живеться піхоті та штурмовикам, коли їх достатньо. Набагато важче ворогу утримувати свої позиції, вести наступальні дії. Відповідно у зворотний бік це працює так само", — пояснив Жорін.

За його словами, через активні бойові дії зараз потреба в снарядах колосальна.

"Важливо розуміти, що потреби у снарядах зараз дуже масштабні, бо лінія фронту немала, динаміка бойових дій висока. Тому будь-які партії боєприпасів — це лише на деякий час допомагає вести оборону чи наступальні дії", — додав військовий.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Максима Жоріна

Боєприпаси для України

Нагадаємо, що в рамках чеської ініціативи, до якої приєдналися 18 країн, протягом липня-серпня Чехія відправить в Україну ще 100 тисяч боєприпасів. Водночас зібрано достатньо ресурсів для доставки 500 тисяч боєприпасів в Україну до кінця року.

Своєю чергою в Сполучених Штатах Америки військово-повітряні сили розроблять для України новий клас високоточних боєприпасів повітряного базування. Дальність польоту буде близько 463 км.

Додамо, що нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про тотальний дефіцит зенітних боєприпасів малої дальності. Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, що це пов'язано з втратою технологій виробництва ракет до "Стінгерів".