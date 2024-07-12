США розроблять нові високоточні боєприпаси для України

Військові США з боєприпасом. Фото ілюстративне: DoD US

У Сполучених Штатах Америки військово-повітряні сили розроблять для України новий клас високоточних боєприпасів повітряного базування. Дальність польоту буде близько 463 км.

Про це повідомляє Aviation Week.

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У січні ВПС США вперше висловили запит на розробку ударних боєприпасів розширеної дальності (ERAM), які мають бути недорогими та швидкорозроблюваними для повітряного базування і здатні пролетіти на відстань близько 463 км. Цей ініціативний крок викликав інтерес у 16 компаній, назви яких залишаються невідомими.

У наступному запиті, опублікованому 10 липня відділом систем дальнього радіуса дії Центру управління життєвим циклом озброєнь Управління озброєнь Повітряних Сил, вказано, що ERAM призначений для підтримки України у війні з Росією.

"Цей боєприпас має вирішальне значення для підвищення спроможності України ефективно задовольняти потреби бойових підрозділів і забезпечує доступну за ціною масову зброю, яку можна виробляти в широких масштабах", — йдеться в запиті на участь у тендері.

В останньому запиті на участь у тендері вказано, що закупівля ERAM буде проводитися поетапно з метою розробки прототипу і налаштування комерційного, автономного, модульного транспортного засобу з відкритою архітектурою, який забезпечить ефективність на великих відстанях за доступною ціною.

Орієнтовані технічні характеристики боєприпасу, які вимагають від розробників:

БЧ — 226 кг;

швидкість — 730 км/г;

дальність — понад 400 км;

тип БЧ — вибухового/осколковий з деяким ступенем проникаючої здатності;

навігаційна система — має бути "здатною працювати в умовах погіршення роботи GPS";

кінцева точність — має влучати в межах 10 метрів.

Нагадаємо, під час зустрічі Зеленського та Байдена у Вашингтоні в рамках саміту НАТО, останній оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги. Згодом стало відомо, що США виділили підтримки на близько 225 мільйонів доларів, до неї увійшли системи ППО та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкове озброєння.

Також генерал-майор військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки у відставці Чарльз Коркоран пояснив, як Україна перший час застосовуватиме винищувачі F-16. За його словами, літаки не варто одразу залучати до бойових дій на лінії зіткнення.