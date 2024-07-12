США разработают новые высокоточные боеприпасы для Украины

Военные США с боеприпасом. Фото иллюстративный: DoD US

В Соединенных Штатах Америки военно-воздушные силы разработают для Украины новый класс высокоточных боеприпасов воздушного базирования. Дальность полета будет около 463 км.

Об этом сообщает Aviation Week.

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В январе ВВС США впервые выразили запрос на разработку ударных боеприпасов расширенной дальности (ERAM), которые должны быть недорогими и быстроразвивающимися для воздушного базирования и способны пролететь на расстояние около 463 км. Этот инициативный шаг вызвал интерес у 16 компаний, названия которых остаются неизвестными.

В следующем запросе, опубликованном 10 июля отделом систем дальнего радиуса действия Центра управления жизненным циклом вооружений Управления вооружений Воздушных Сил, указано, что ERAM предназначен для поддержки Украины в войне с Россией.

"Этот боеприпас имеет решающее значение для повышения способности Украины эффективно удовлетворять потребности боевых подразделений и обеспечивает доступное по цене массовое оружие, которое можно производить в широких масштабах", — говорится в запросе на участие в тендере.

В последнем запросе на участие в тендере указано, что закупка ERAM будет проводиться поэтапно с целью разработки прототипа и настройки коммерческого, автономного, модульного транспортного средства с открытой архитектурой, которое обеспечит эффективность на больших расстояниях по доступной цене.

Ориентировочные технические характеристики боеприпаса, которые требуют от разработчиков:

БЧ — 226 кг;

скорость — 730 км/ч;

дальность — свыше 400 км;

тип БЧ — взрывной/осколочный с некоторой степенью проникающей способности;

навигационная система — должна быть "способной работать в условиях ухудшения работы GPS";

конечная точность — должна попадать в пределах 10 метров.

Напомним, во время встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне в рамках саммита НАТО последний объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Впоследствии стало известно, что США выделили поддержки на около 225 миллионов долларов, в нее вошли системы ПВО и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое вооружение.

Также генерал-майор военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки в отставке Чарльз Коркоран объяснил, как Украина будет первое время применять истребители F-16. По его словам, самолеты не следует сразу привлекать к боевым действиям на линии столкновения.