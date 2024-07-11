Винищувачі F-16 — як Україна використовуватиме їх перший час

Винищувачі F-16. Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo

Генерал-майор військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки у відставці Чарльз Коркоран пояснив, як Україна перший час застосовуватиме винищувачі F-16. За його словами, літаки не варто одразу залучати до бойових дій на лінії зіткнення.

Про це Чарльз Коркоран сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

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Коркоран наголосив, що F-16 Повітряні сили України перший час можуть використовувати на заході країни для захисту повітря від російських атак, а згодом, коли пілоти та інженери почуватимуться комфортніше в їхній експлуатації та обслуговуванні, літаки почнуть залучати до бойових дій на фронті.

За його словами, найбільш ефективними ці винищувачі стануть лише тоді, коли команда об’єднаних сил на повну зрозуміє їхні можливості й використовуватиме F-16 у поєднанні з іншими видами озброєння та з комплексними тактиками.

"Але ключем до того, щоб усе це сталося, є перевага в повітрі. Жодна країна у війні — ані Росія, ані Україна — зараз не мають переваги, ось тому ця боротьба перетворилася на війну на виснаження, на окопну війну в стилі Першої світової. Багато людей кажуть, що це було б не так, якби та чи інша сторона мала перевагу у повітрі, і ми хочемо, щоб Україна отримала таку перевагу", — наголосив Коркоран.

Генерал ВПС США вважає, що Україні потрібно пройти шлях переходу від радянського стилю командування на найвищому рівні — до стандартів США й НАТО.

Коркоран каже, що Україна має значні проблеми з недостатньою кількістю пілотів та інженерів, але його головна обуреність зосереджується на стані інфраструктури для F-16 та їхній безпеці, адже для Росії ці західні винищувачі стануть головною ціллю.

За його словами, Україна повинна мати можливість бити по Росії.

"Все, що Росія використовує на території Росії, має бути законною ціллю для українців", — додав Коркоран.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подякував міжнародним партнерам за допомогу у захисті неба. Літаки F-16, які отримає Київ, зможуть краще захистити українців.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що винищувачі F-16 вже перебувають на шляху до України. Їх передають з Данії та Нідерландів.