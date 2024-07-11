Истребители F-16 — как Украина будет использовать их первое время

Истребители F-16. Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo

Генерал-майор военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки в отставке Чарльз Коркоран объяснил, как Украина будет первое время применять истребители F-16. По его словам, самолеты не следует сразу привлекать к боевым действиям на линии столкновения.

Об этом Чарльз Коркоран сказал в интервью "Голосу Америки".

Читайте также:

Истребители F-16 в Украине

Коркоран отметил, что F-16 Воздушные силы Украины первое время могут использовать на западе страны для защиты воздуха от российских атак, а впоследствии, когда пилоты и инженеры будут чувствовать себя комфортнее в их эксплуатации и обслуживании, самолеты начнут привлекать к боевым действиям на фронте.

По его словам, наиболее эффективными эти истребители станут только тогда, когда команда объединенных сил в полной мере поймет их возможности и будет использовать F-16 в сочетании с другими видами вооружения и комплексными тактиками.

"Но ключом к тому, чтобы все это произошло, является преимущество в воздухе. Ни одна страна в войне — ни Россия, ни Украина — сейчас не имеют преимущества, вот поэтому эта борьба превратилась в войну на истощение, в окопную войну в стиле Первой мировой. Многие люди говорят, что это было бы не так, если бы та или иная сторона имела преимущество в воздухе, и мы хотим, чтобы Украина получила такое преимущество", — подчеркнул Коркоран.

Генерал ВВС США считает, что Украине нужно пройти путь перехода от советского стиля командования на самом высоком уровне — к стандартам США и НАТО.

Коркоран говорит, что Украина имеет значительные проблемы с недостаточным количеством пилотов и инженеров, но его главная обеспокоенность сосредотачивается на состоянии инфраструктуры для F-16 и их безопасности, ведь для России эти западные истребители станут главной целью.

По его словам, Украина должна иметь возможность бить по России.

"Все, что Россия использует на территории России, должно быть законной целью для украинцев", — добавил Коркоран.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил международных партнеров за помощь в защите неба. Самолеты F-16, полученные Киевом, смогут лучше защитить украинцев.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что истребители F-16 уже находятся на пути в Украину. Их передают из Дании и Нидерландов.