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Экс-командир "Азова" Жорин назвал вооружение, в котором ВСУ очень нуждаются

27 июля 2024 06:05
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Какого оружия больше всего не хватает ВСУ на передовой — ответ Максима Жорина
Бывший командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что потребности украинских военных в снарядах пока "очень масштабны". По его словам, этот недостаток не закрывает поиск альтернативного противодействия российским захватчикам.

Об этом Максим Жорин рассказал в Telegram в пятницу, 27 июля.

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Больше всего на передовой не хватает снарядов

Экс-командир "Азова" отметил, что, с одной стороны, недостаток артиллерийских снарядов "подталкивает нас к поиску альтернативных путей противодействия врагу и его уничтожению", в том числе с помощью FPV-дронов. Однако вопрос нехватки снарядов все равно остается открытым.

"Боеприпасы к артиллерийским системам — очень важный компонент для ведения боевых действий. Гораздо легче живется пехоте и штурмовикам, когда их достаточно. Гораздо труднее врагу удерживать свои позиции, вести наступательные действия. Соответственно в обратную сторону это работает так же", — пояснил Жорин.

По его словам, из-за активных боевых действий сейчас потребность в снарядах колоссальна.

"Важно понимать, что потребности в снарядах сейчас очень масштабны, потому что линия фронта немалая, динамика боевых действий высока. Поэтому любые партии боеприпасов — это лишь на время помогает вести оборону или наступательные действия", — добавил военный.

Какого оружия на фронте не хватает больше всего
Скриншот сообщения из Telegram-канала Максима Жорина

Боеприпасы для Украины

Напомним, что в рамках чешской инициативы, к которой присоединились 18 стран, в течение июля-августа Чехия отправит в Украину еще 100 тысяч боеприпасов. В то же время, собрано достаточно ресурсов для доставки 500 тысяч боеприпасов в Украину до конца года.

В свою очередь в Соединенных Штатах Америки военно-воздушные силы разработают для Украины новый класс высокоточных боеприпасов воздушного базирования. Дальность полета будет около 463 км.

Добавим, что недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о тотальном дефиците зенитных боеприпасов малой дальности. Главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил, что это связано с потерей технологий производства ракет в "Стингеров".

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