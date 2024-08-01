Прибуття винищувачів F-16 в Україну — Максим Жорін вказав на важливий нюанс

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Wikimedia.org

Колишній командир полку "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що американські винищувачі F-16 безумовно внесуть лепту у війну. Однак за його словами, "все криється в деталях".

Про це Максим Жорін написав у Telegram у середу, 31 липня.

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"F-16, звісно, внесуть свій настрій в цю війну, посилять наші позиції та послаблять позиції ворога. Це дуже суттєвий інструмент, авіація. При повному домінуванні р**ки в повітрі, нам літаки просто вкрай необхідні", — зазначив Жорін.

Він зауважив, що насправді більш важливою є комплектація, в якій передають літаки.

"Але все ж криється в деталях. Ще важливіше, в якій комплектації нам це все передають. Саме по собі нічого не працює, лише в комплексі. Чи достатньо буде озброєння до літаків — це насправді, цікавить найбільше", — наголосив військовий.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Максима Жоріна

Поставки F-16 Україні — коментар влади

Нагадаємо, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про прибуття винищувачів F-16 в Україну. Він наголосив на доцільності "туману війни" в цьому питанні.

Крім того, інформацію про те, що F-16 вже в Україні підтвердив голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс. За його словами, неможлива річ виявилася цілком можливою.

Додамо, що вперше про прибуття до України американських винищувачів написало видання Bloomberg у середу, 31 липня. Водночас The Telegraph уточнив, що Україна навіть встигла використати ці літаки як протиповітряну оборону.