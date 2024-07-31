Україна використовує винищувачі F-16 як ППО під час російських атак

Винищувач F-16 летить повітряним простором. Фото: Reuters

Американські винищувачі F-16 вже доставили в Україну, щобільше літаки встигли використати для оборони. Наразі F-16 збивають ворожі цілі під час чергових російських обстрілів України.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph у середу, 31 липня.

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За даними видання, Україна вперше виконала бойові завдання на F-16, які прибули нещодавно, використовуючи їх для "протиповітряної оборони". Як відомо, до Києва доставили "невелику, але невизначену кількість F-16".

Також The Telegraph підкреслив, що інформація про прибуття винищувачів з'явилася після однієї з найбільших російських атак ударними безпілотниками на Україну в ніч проти 31 липня.

Видання натякнуло, що, ймовірно, українські захисники збили рекордну кількість "шахедів" за допомогою F-16.

"Київ офіційно не підтвердив отримання літаків", — додали в ЗМІ.

Нагадаємо, що в ніч проти 31 липня російські загарбники атакували Україну 89 ударними дронами та однією ракетою. Цілі вдалося збити силам ППО. Водночас постраждалих серед населення немає, однак пошкоджено 13 приватних будинків.

Натомість Президент України Володимир Зеленський назвав кількість ліквідованих цілей "важливим результатом". Він наголосив, що українці можуть повністю захистити своє небо від російських ударів, коли матимуть для цього достатнє забезпечення.

Додамо, що американське видання Bloomberg 31 липня повідомило з посиланням на свої джерела, що Україна, ймовірно, отримала першу партію винищувачів F-16 після довгого очікування.