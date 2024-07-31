Украина использует истребители F-16 в качестве ПВО во время российских атак

Истребитель F-16 летит в воздушным пространстве. Фото: Reuters

Американские истребители F-16 уже доставили в Украину, более того самолеты успели использовать для обороны. В настоящее время F-16 сбивают вражеские цели в ходе очередных российских обстрелов Украины.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph в среду, 31 июля.

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По данным издания, Украина впервые выполнила боевые задачи на прибывших недавно F-16, используя их для "противовоздушной обороны". Как известно, в Киев доставили "небольшое, но неопределенное количество F-16".

Также The Telegraph подчеркнул, что информация о прибытии истребителей появилась после одной из самых больших российских атак ударными беспилотниками на Украину в ночь на 31 июля.

Издание намекнуло, что, вероятно, украинские защитники сбили рекордное количество "шахедов" с помощью F-16.

"Киев официально не подтвердил получение самолетов", — добавили в СМИ.

Напомним, что в ночь на 31 июля российские захватчики атаковали Украину 89 ударными дронами и одной ракетой. Цели удалось сбить силам ПВО. В то же время пострадавших среди населения нет, однако повреждены 13 частных домов.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество ликвидированных целей "важным результатом". Он подчеркнул, что украинцы могут полностью оградить свое небо от российских ударов, когда будут иметь для этого достаточное обеспечение.

Напомним, что американское издание Bloomberg 31 июля сообщило со ссылкой на свои источники, что Украина, вероятно, получила первую партию истребителей F-16 после долгого ожидания.