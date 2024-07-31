Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украина уже использует истребители F-16 — СМИ узнали важные нюансы arrow

Украина уже использует истребители F-16 — СМИ узнали важные нюансы

31 июля 2024 23:39
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Украина использует истребители F-16 в качестве ПВО во время российских атак
Истребитель F-16 летит в воздушным пространстве. Фото: Reuters
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Американские истребители F-16 уже доставили в Украину, более того самолеты успели использовать для обороны. В настоящее время F-16 сбивают вражеские цели в ходе очередных российских обстрелов Украины.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph в среду, 31 июля.

Читайте также:

Как Украина использует F-16

По данным издания, Украина впервые выполнила боевые задачи на прибывших недавно F-16, используя их для "противовоздушной обороны". Как известно, в Киев доставили "небольшое, но неопределенное количество F-16".

Также The Telegraph подчеркнул, что информация о прибытии истребителей появилась после одной из самых больших российских атак ударными беспилотниками на Украину в ночь на 31 июля.

Издание намекнуло, что, вероятно, украинские защитники сбили рекордное количество "шахедов" с помощью F-16.

"Киев официально не подтвердил получение самолетов", — добавили в СМИ.

Напомним, что в ночь на 31 июля российские захватчики атаковали Украину 89 ударными дронами и одной ракетой. Цели удалось сбить силам ПВО. В то же время пострадавших среди населения нет, однако повреждены 13 частных домов.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество ликвидированных целей "важным результатом". Он подчеркнул, что украинцы могут полностью оградить свое небо от российских ударов, когда будут иметь для этого достаточное обеспечение.

Напомним, что американское издание Bloomberg 31 июля сообщило со ссылкой на свои источники, что Украина, вероятно, получила первую партию истребителей F-16 после долгого ожидания.

беспилотники обстрелы ПВО самолеты истребитель война в Украине війна атака F-16

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом